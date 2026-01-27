Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Türkiye’nin en büyük açık ocak bakır madeninin sahipleri, küresel piyasalarda bakır fiyatlarının rekor seviyelere yükselmesinin ardından maden varlığının satışı için Goldman Sachs’ı yetkilendirdi.

Habere göre, Türk gruplar Akfen Holding, Ilbak Holding ve Bacacı Yatırım Holding, Kastamonu’nun kuzeyinde bulunan ve Göksırmak madenini işleten Acacia Mining Enterprises’ın tamamı ya da bir kısmı için teklif almayı değerlendiriyor.

Kaynaklar, şirket ortaklarının tam satış halinde yaklaşık 1 milyar dolara kadar bir değerleme hedeflediğini ifade etti. Aynı kaynaklar, satış görüşmelerinin henüz erken aşamada olduğunu ve sürecin kesinleşmediğini de belirtti.

Söz konusu habere ilişkin olarak şu ana kadar muhatap kuruluşlardan herhangi bir doğrulama ya da yalanlama açıklaması yapılmadı.