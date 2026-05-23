Ekonomim'de yer alan haberde, uzun süredir listenin üst sıralarında yer alan BİM, bu kez liderliği başka bir şirkete kaptırdı. Yeni listede Koç Holding, en fazla çalışan sayısına sahip şirket olarak ilk sıraya yerleşti.
İSTİHDAM 381 BİNİ AŞTI
Listede yer alan şirketlerin toplam çalışan sayısının 381 bin 970’i aştığı belirtildi. Bu rakam, birçok orta ölçekli şehrin nüfusunu geride bırakan bir istihdam gücüne işaret ediyor.
1. Koç Holding: 123.970+
2. BİM: 88.000+
3. Türk Hava Yolları: 64.500+
Günün Trend Haberleri
4. Migros: 53.700+
5. Türk Telekom: 33.200+
6. Turkcell: 26.000+
7. Ford Otosan: 23.700+
8. İş Bankası: 21.100+
9. VakıfBank: 18.500+
10. Aselsan: 12.000+
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.