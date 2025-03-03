BİM, cezaya itiraz süreciyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“20.02.2025 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasında, Rekabet Kurumu tarafından 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca Şirketimize idari para cezası verildiği ve bu cezaya karşı tüm yasal yollara başvurulacağı hususu kamuoyu ile paylaşılmıştı. İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 11. maddesi hükmü uyarınca, söz konusu para cezasının geri alınması istemiyle Rekabet Kurumu Başkanlığı’na itiraz dilekçesi ile başvuru yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

BİM Neden Ceza Aldı?

Rekabet Kurulu, uzmanlarının yerinde inceleme yapmasının engellenmesi nedeniyle BİM’e 1,3 milyar TL tutarında ceza kesmişti. Kurum tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

*“14 Ocak 2025 tarihinde BİM’in genel merkezinde yapılan yerinde inceleme sırasında, bir BİM yöneticisinin veri silme eylemi gerçekleştirdiği Rekabet Kurumu uzmanlarınca tespit edilmiştir. 6 Şubat 2025 tarihinde alınan karar doğrultusunda, yerinde incelemenin engellendiği ve zorlaştırıldığı hükmüne varılmış ve *BİM’e yaklaşık 1,3 milyar TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.”

BİM, verilen cezanın hukuka aykırı olduğunu savunarak itiraz sürecini başlatırken, konunun yargıya taşınmasıyla birlikte nasıl bir karar çıkacağı merakla bekleniyor.