İstanbul Sanayi Odası (İSO), İSO 500 araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

2024'te üretimden satışlara göre en büyük kuruluş 651,6 milyar lira ile uzun yıllardır olduğu gibi yine Tüpraş oldu.

İkinci sırada 356 milyar lira ile Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., üçüncü sırada da 201,6 milyar lira ile Star Rafineri A.Ş. yer aldı. Her iki şirket de geçen yılki sıralarını korudu. Böylece geçen yıla göre İSO 500’ün ilk üç sırası değişmedi.

İLK 10'DA İKİ YENİ ŞİRKET

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “İSO 500 çalışmasında 2024 yılında üretimden satışlara göre en büyük kuruluş, 651,6 milyar lira ile uzun yıllardır olduğu gibi yine TÜPRAŞ oldu. İkinci sırada 356 milyar lira ile “Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.”, üçüncü sırada da 201,6 milyar lira ile “Star Rafineri A.Ş.” yer aldı. Her iki kuruluşun da geçen seneki sıralarını korumuş oldukları dikkat çekiyor. Böylece geçen yıla göre İSO 500’ün ilk üç sırasının değişmemiş olduğunu görüyoruz. Buna karşılık 2024’te İSO 500’ün ilk 10’unda yer alan şirketlerde 2023 yılına göre iki değişiklik oldu. Geçen yıl ilk 10’da yer almayan İskenderun Demir Çelik ve Hyundai Motor Türkiye Otomotiv ilk 10’a yükselme başarısını gösterdi” dedi.

SATIŞLAR 2023 YILINA GÖRE GERİLEDİ

Üretimden satışlar 2024'te yüzde 36 artışla 8,7 trilyon liraya yükseldi. Üretimden satışlar 2024'te reel olarak yüzde 3,4 azaldı.

ŞİRKETLERİN KARI YÜZDE 32 DÜŞTÜ

İSO 500’ün faaliyet karı 2024’te yüzde 31,6 oranında azalarak 937 milyar TL’den 641 milyar TL’ye geriledi. Buna paralel olarak faaliyet karlılığı oranı da yüzde 12,5’ten yüzde 6,2’ye indi. Bu oran 2014-2023 ortalaması olan yüzde 10,4’ün oldukça altında gerçekleşti.