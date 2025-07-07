Bir dönem Beşiktaş'ın kullandığı İnönü Stadyumu'nun da isim sponsoru olan Türkiye'nin önde gelen inşaat şirketlerinden Fi Yapı, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 12 Haziran tarihli kararı ile iflas etti.



4 BİNE YAKIN MAĞDUR VAR



Fi Tower, Fi Side, Fi Life, Fi Yaka gibi projelerde binlerce konutun üretimine başlayan ancak halihazırda 4 bine yakın konut ve dükkanın teslimini tamamlamayan şirket binlerce insanın mağduriyet yaşamasına neden olurken, Fi Yapı'ya karşı birleşen mağdurlar ortak hareket etmek için bir platform oluşturdu.



6 yıl boyunca TMSF denetiminde kalan şirketin yönetimini yeniden üstlenen Fi Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan, kendisine tepki gösteren mağdurlara yönelik çok sert ifadeler kullandığı bir mektup paylaştı.

'ÖRGÜT ÜYELERİNE DAVET'



Mağdurların oluşturduğu platforma yönelik kaleme aldığı yazısına 'Örgüt Üyelerine Davet' başlığı atan Fikret İnan, mektubunda şu tehditlere yer verdi:



"Şerefsiz örgüt üyeleri;



Pazar günü şantiyemi basacakmışsınız, buyurun gelin hepinizi bekliyorum. Hısım, akraba, arkadaş, yoldan geçenler kim varsa toplamaya çalışıyorsunuz. Kadınların ve çocukların arkasına saklanacak kadar korkaksınız. Kuş kadar beyninizle klavye kabadayılığı yaparak bana iftiralar atıyorsunuz.



Ben bu projenin arsa sahibi ve müteahhidiyim. 12 senedir sizin ağababalarınız bu projenin bitmesini engelleyemedi. Sizin gibi çakallara bu şantiyeyi teslim etmeyeceğim. Fitower'daki şerefsizlerin de sizden farkı yoktur. Proje için toplam 472 milyon dolar para olduğunu iddia eden ******* ****** ******* ispatlayamayan Volkan'a cevap veriyorum. Be haysiyetsiz, kuş kadar beynin olsa attığın iftiraya sen de gülerdin. Senin dairen 2+1, ödediğin para 70 bin dolar. Projemizin 3'te 2'lik kısmı 1+1 ortalaması 55 bin dolar olsa 170 bin dolar yapar. Kalan 300 bin doları **** ve ***** sorabilirsin.



Şerefsizler, namussuzlar, haysiyetsizler ben ve şirketim yüzlerce kez soruşturmadan geçtik. Onlarca kere ağır ceza mahkemelerinde yargılandım. MASAK'ta üç kere incelendim. İftiracı savcı ve rüşvetçi hakimleri ifşa ettim. Şahsımla ve şirketimle ilgili attığınız iftirayı yargı yolu ile ispatlayamazsanız ****** uygunsuz yerlerde çalıştığı tescillenmiş olacaktır.



Topunuzu, tüfeğinizi itinizi, köpeğinizi neyiniz varsa pazar günü alın gelin şantiyede tek başıma sizi bekliyorum."







