2024 Nobel Ekonomi Ödülü’nü Türk Prof. Dr. Daron Acemoğlu ve Prof. Simon Johnson ile birlikte alan İngiliz Prof. James Robinson, Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası’nın (TSKB) Kalkınma Günü etkinliği kapsamında Türkiye’ye geldi. Ülkeler arasındaki refah farklılıklarını inceleyen karşılaştırmalı çalışmaları nedeniyle Nobel Ekonomi Ödülü’ne layık görülen dünyaca ünlü ekonomist ve siyaset bilimci Prof. James Robinson, “Sanayi Politikası ve Ekonomik Büyüme” başlıklı özel sunumunun ardından SÖZCÜ’ye konuştu.

Prof. James Robinson, Finans Editörümüz Mehtap Özcan Ertürk’e konuştu.

GÜÇLÜ KURUMLAR MUCİZE YARATIR

“Türkiye’nin çok uzun bir süredir yüksek enflasyon sorunu var. Sizce en önemli problem nedir?” sorusunu yönelttiğimiz Prof. Robinson, “Türkiye’nin en büyük sorunu bence enflasyon değil, Türkiye’nin en büyük sorunu kişi başı gelirin, potansiyelinin çok çok altında olmasıdır” dedi ve ekledi: “Bunun nedeni enflasyon değil. Bunun nedeni kapsayıcı kurumlar olmaması; daha kapsayıcı kurumlar inşa edilmesi gerekiyor. Türkiye’nin yatırıma ve yeniliğe ihtiyacı var. Gelişen, güçlü bir özel sektöre ihtiyacı var.” Robinson değerlendirmesini şöyle sürdürdü: “Derslerimde anlattığım şey şu: Enflasyonun ve çok fazla makroekonomik istikrarsızlığın sorunlara yol açtığını düşünüyorum. Yatırım için sorunlara yol açıyor. Ekonomide belirsizliğe yol açıyor ve bu kötü... Ancak biliyorsunuz, yarın enflasyonu ortadan kaldırsanız bile bu, Türkiye’de ekonomik bir mucize yaratmaz. Güçlü kurumlar inşa etmek, teşvikler ve yenilikler yaratmak; ekonomik bir mucize yaratacak olan bunlardır. Bu yüzden insanların gerçekten odaklanması gereken şeyin bunlar olması gerektiğini düşünüyorum.”

Bir ülkenin refahı için güven ortamı şart

- TSKB Kalkınma Günü’nde gerçekleştirdiği sunumda toplumdaki güven duygusunun ölçülmesine yönelik veriler paylaşan Prof. James Robinson, Türkiye’de “Başka insanlara güvenebilirim” diyenlerin oranının yüzde 20 olduğunu belirterek, bir ülkenin refahı için güven ortamının yaratılması gerektiğini anlattı. Sunumun ardından salondan soru alan Robinson’a Ekonomist Ömer Rıfat Gencal, “Mehmet Şimşek’in danışmanı olsaydınız ne önerirdiniz” sorusunu yöneltti. Robinson, “Parasal politika önemli olabilir ama asıl mesele yatırımlar, inovasyon, teşvikler ve sermaye birikimi. İyi bir para politikası Türkiye’yi zengin bir ülke yapmaz. Yatırım ve inovasyonlar zenginleştirir” dedi.