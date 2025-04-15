Rekabet Kurulu, Türkiye’deki spor salonu sektörünün en bilinen markalarından biri olan MACFit’in, Polonya merkezli Benefit Systems S.A. şirketine devrine yeşil ışık yaktı.

MACFit’i bünyesinde barındıran Mars Spor Kulübü ve Tesisleri İşletmeciliği A.Ş.’nin hisselerinin tamamı artık yabancı yatırımcının kontrolünde olacak. Bir süredir kamuoyunun gündeminde yer alan satış, alınan onayla birlikte resmiyet kazandı.

DEV SATIN ALMANIN BEDELİ 420 MİLYON DOLAR

Satış kapsamında, Benefit Systems S.A. şirketi Mars Spor’un tüm hisselerini satın alacak. Bu büyük ölçekli devir işlemi için belirlenen bedel ise 420 milyon dolar olarak açıklandı.

Satın alma, sadece ticari açıdan değil, Türkiye’deki fitness sektörünün dinamikleri açısından da önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Yeni sahibiyle birlikte MACFit’in sektördeki konumunu nasıl şekillendireceği ise merak konusu.

121 ŞUBELİK DEV AĞIYLA ÖNE ÇIKIYOR

2007 yılında kurulan Mars Spor, MACFit markası altında Türkiye'nin farklı şehirlerinde toplamda 121 spor salonu işletiyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki yaygın şube ağıyla tanınıyor. 2010 yılında Esas Holding ve Actera Group’tan aldığı yatırımlarla hızlı bir büyüme sürecine giren şirket, sektördeki güçlü konumunu bu yatırımlarla pekiştirmişti.

MACFİT'İN GELECEĞİ NASIL ŞEKİLLENECEK?

Bu satışla birlikte MACFit’in Türkiye’deki faaliyetlerinde nasıl bir dönüşüm yaşanacağı henüz netleşmiş değil. Yeni yönetimin, markanın mevcut konumunu koruyup korumayacağı ya da farklı stratejilere yönelip yönelmeyeceği önümüzdeki dönemde belli olacak. Ancak şimdiden, bu satışın sektördeki rekabeti ve hizmet yapısını etkileyebileceği konuşulmaya başlandı.