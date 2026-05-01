Türkiye'nin tek hat üzerinde kurulu en büyüğü, Avrupa'nın ise en büyük teleferiklerinden biri olarak, 2007 yılından bu yana 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıkmak için kullanılan, yıllık 200 ila 300 bin kişiyi zirveye taşıyan teleferikte planlı bakım çalışmaları yapıldı. 3'ü İsviçre'den gelen 13 kişilik özel ekip, 15 metre yüksekliğe köprü kurarak çalışmaya başladı. Güvenlik önemlerine dikkat edilerek yürütülen çalışmalarda, 10 kilometrelik teleferik halatında planlı olarak 14 metrelik kısaltma işlemi yapıldı. Özel ekibin halatlar üzerinde zorlu mücadeleyle yürüttüğü bu çalışma ile 2022 yılında yenilenen halatlar orijinal haline getirildi.

'PLANLAMASI 6 AY ÖNCESİNDEN YAPILDI'

11 yıldır Tahtalı Dağı'ndaki teleferikte teknik danışman olarak görev yapan İsviçreli Roland Streule, "2022 yılında çekici halatımızı değiştirdik. Şimdi de onun kısaltma işlemini yapıyoruz. Halatımızın uzunluğu yaklaşık 10 kilometre, şu anda yaklaşık 14 metrelik bölümünü kesmiş bulunmaktayız. Bununla doğru uzunluğa yeniden getirdik halatımızı. Bu tarz işlerde risk analizi çok önemlidir. Riskleri analiz edip, planlarımızı ona göre yapıp, sonra çalışmaya başlamamız gerekir. Bu işlemi yapan 2 firma bulunmakta. 2'si de 50 yılı aşkın tecrübeye sahip ve alanında profesyonel firmalar. İlgilenilecek halat yüksekte olduğu için öncelikle bir köprü kurulması gerekli, köprü kurulduktan sonra halatın işlemleri yapılmaya başlandı. Bu çalışmamız geçen hafta pazartesi günü başladı ancak planlaması 6 ay öncesinden yapıldı ve bugün de son buluyor" dedi.

'TELEFERİKLER ÇOK GÜVENLİ ULAŞIM ARACIDIR'

Teleferik bakımlarının ciddi bir konu olduğunu vurgulayan Roland Streule, "Bakımların günlük, haftalık, aylık, 6 aylık, yıllık ve 2 yıllık planlamaları yapılıyor. Teleferik halat kontrolü de bunlardan biri. Arkadaşlar yerden yaklaşık 15 metre yüksekte çalıştı. Yıllık bakımın dışında kendi personelimizle yapacağımız başka bir bakımımız daha olacak. Onda da teleferiğin ikinci ve üçüncü direkleri arasındaki iletişim hattını yenileyeceğiz. Mayıs ayında da dış firmalardan ekipler, teleferik elektrik hattı ve kontrolleri için yeniden denetime ve bakıma gelecek. Teleferikler çok güvenli ulaşım aracıdır. Binmek, içinde olmak çok eğlencelidir" diye konuştu.

'DÜNYA STANDARTLARINDA TELEFERİĞE SAHİBİZ'

Teleferik Genel Müdür Yardımcısı Haydar Culfa ise "Burası dünyanın denize en yakın en yüksek dağlarından biri olan Tahtalı. Burada misafirlerimizi 10 dakikada güven içerisinde çıkarıyoruz. Şirketimiz dünyanın en büyük teleferik şirketlerinden biri. Dünyada yüzde 60 pazar payına sahibiz. Dünya standartlarında bakımlar ve güvenlik önlemleri alınmaktadır. Avrupa standartları kontrollerine göre de dünya standartlarında bir teleferiğe sahibiz. Bunu da söylemekten mutluluk duyuyoruz ve her sene bakımlarımızı, kontrollerimizi yapıyoruz. Günlük, haftalık, aylık, yıllık bakımlarımız var ve bunların planlamaları çok önceden yapılıyor. Bazı bakımlarımızı kendi ekibimizle yapıyoruz, bazı bakımlarımız içinse İsviçre ve Avusturya'dan gelen ekipler destek oluyor" dedi.

'GEÇEN SENE 237 BİN 500 MİSAFİR AĞIRLADIK'

'Sezona hazırız' diyebileceklerini kaydeden Haydar Culfa, "Geçen sene iyi bir sezon geçirdik. Bu sene de hedeflerimiz aynı doğrultuda. Gidişatla ilgili bilgi vermek gerekirse şu anda tabii ki bildiğiniz üzere bazı sıkıntılar yaşanmakta turizm alanında ve özellikle bu sıkıntılar turizm alanında etkili olmaktadır. Biz zor bir yıl olacağını düşünüyoruz ama tamamen bu yılı kayıp olarak görmek de istemiyoruz. Henüz önümüzde zaman var, toparlama şansı var. Umarız ki bu Türkiye'ye yönelik algı düzelir. Türkiye'de hiçbir savaş ya da sıkıntı yok, gayet güvenli bir yeriz ve misafirlerimizi bütün güvenlik önlemlerini aldığımız tesisimizde ağırlamak istiyoruz. Geçen sene 237 bin 500 misafir ağırladık ve pazar çeşitliliği aslında bizim gücümüz diyebilirim. Birçok destinasyondan misafir ağırlıyoruz. Özellikle ana pazarımız Rusya, Güney Kore özellikle bunu belirtmen istiyorum çünkü Kore'den ciddi anlamda misafir ağırlıyoruz, İngiltere, Almanya ve Polonya şeklinde söyleyebilirim. Bunun dışında tabii ki Türk misafirlerimiz ve Antalya'da yaşan misafirlerimizde ilgi göstermekte" diye konuştu.