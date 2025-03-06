Türkiye'de görülen yüksek enflasyon ve istikrarsız ekonomik ortam, çok sayıda orta ve büyük ölçekli şirketin iflasına yol açmaya devam ediyor.



Yüksek faiz oranları nedeniyle ucuz finansmana erişmekte güçlük yaşayan şirketler peş peşe konkordato talep ederken, iflas furyasına katılan son şirket CYE Petrol oldu.



TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜKLERİ ARASINDAYDI



Ekonomide Haber'in aktardığına göre; 1988 yılında faaliyetlerine başlayan şirket, Türkiye enerji sektörünün öncülerinden biri haline geldi. .000 metreküplük poliport depolama sözleşmesi imzaladı. 2001’de Türkiye Bunker Derneği’nin kurucu yönetiminde yer alan şirket, uzun yıllar boyunca NATO gemilerine akaryakıt tedarik ederek uluslararası platformlarda kendisine yer buldu.





TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞİRKETLERİ LİSTESİNE GİRMİŞTİ



CYE Petrol, 2015 yılında “Türkiye’nin En İyi Bunker Şirketi” seçilerek Altın Çıpa Ödülleri’ne layık görüldü. 2018 yılında Poliport depolama kapasitesini 51.000 m³'e çıkaran şirket, 2019 yılında IMO yönetmeliklerine uygun Türkiye’nin ilk Çok Düşük Kükürtlü Yakıt Yağını (%0,5) tedarik etti. Ekonomide Haber'de yer alan habere göre, 2020 yılında Türkiye bunker pazarının %23’ünü (530.000 MT/yıl satış) elinde bulunduran CYE Petrol, 2021 yılında Türkiye’nin 265. en büyük şirketi olarak FORTUNE 500 listesine girdi.

İFLASINI ENGELLEYEMEDİ



Elde edilen tüm başarılara rağmen, son yıllarda pazar payını giderek kaybeden şirket, Türkiye'de görülen yüksek enflasyon ve uygulanan ekonomi politikaları karşısında yeterli adımları atamadı. Sıkı para politikaları kapsamında yükselen faiz oranları nedeniyle ucuz finansmana erişimde zorluk yaşayan CYE Petrol, konkordato sürecini başarıyla tamamlayamadı ve iflas etti.



İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin şirket hakkında verdiği iflas kararının ardından Anadolu 3. İcra Dairesi, 1 Mart itibarıyla şirketin iflas ettiğini resmen açıkladı.





