Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılı boşanma verilerine göre, Türkiye’de en fazla boşanmanın kaydedildiği 30 ilçe sıralandı. Listenin ilk sırasında Ankara’dan bir ilçe yer alırken, İstanbul 10 ilçeyle ilk 30’da en fazla temsil edilen şehir oldu. Sıralama, nüfusa oranla değil, toplam boşanma sayıları esas alınarak hazırlandı.

ANKARA ZİRVEDE YER ALDI

2025 yılı verilerine göre, en fazla boşanmanın kaydedildiği ilçe Ankara’nın Çankaya ilçesi oldu. Listenin ikinci sırasında Keçiören yer alırken, başkentten Yenimahalle 9’uncu, Mamak 10’uncu, Etimesgut 19’uncu ve Sincan 25’inci sıraya girdi. Böylece Ankara’dan altı ilçe ilk 30’da kendine yer buldu.

İSTANBUL’DAN 10 İLÇE LİSTEYE GİRDİ

İstanbul, 10 ilçeyle sıralamada en fazla temsil edilen il oldu. Kentin listede en üst sırada bulunan ilçesi Kadıköy, 4’üncü sırada yer aldı. Esenyurt 6’ncı sıraya yerleşirken Maltepe 12’nci, Küçükçekmece 13’üncü, Pendik 17’nci ve Ümraniye 18’inci sırada sıralandı. Üsküdar 20’nci, Kartal 23’üncü, Bahçelievler 27’nci ve Ataşehir 29’uncu sıradan listeye girdi.

İZMİR’İN BEŞ İLÇESİ İLK 30’DA

İzmir’den Konak 11’inci sırada yer alırken Buca 14’üncü, Karabağlar 15’inci, Karşıyaka 16’ncı ve Bornova 24’üncü sırada kendine yer buldu. Böylece İzmir, beş ilçeyle listede öne çıkan şehirler arasında yer aldı.

ANTALYA, BURSA VE ADANA DA LİSTEDE

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi 3’üncü sıraya yerleşirken Kepez 8’inci sırada bulundu. Adana’nın Seyhan ilçesi 5’inci sıradan listeye girdi. Bursa’da ise Osmangazi 7’nci, Nilüfer 22’nci ve Yıldırım 30’uncu sırada yer aldı.

Listenin diğer ilçeleri arasında Gaziantep’ten Şahinbey 21’inci, Konya’dan Selçuklu 26’ncı ve Eskişehir’den Odunpazarı 28’inci sırada bulunuyor.

SIRALAMA TOPLAM SAYIYA GÖRE HAZIRLANDI

Listede yer alan ilçeler, 2025 yılında kaydedilen toplam boşanma sayıları dikkate alınarak sıralandı. Bu nedenle nüfusu yüksek ilçelerde boşanma sayılarının daha fazla olması mümkün.