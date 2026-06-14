TÜİK, ülkenin güncel nüfus verilerini ve illere göre göç oranlarını paylaştı. Açıklanan verilere göre Türkiye nüfusu, bir önceki yıla kıyasla 427 bin 224 kişi artış göstererek 86 milyon 92 bin 168 kişiye ulaştı. Ülke genelindeki bu artışa rağmen, demografik hareketlilik neticesinde 15 şehrin nüfusunun azaldığı tespit edildi.

NÜFUS DÜŞÜŞÜNDE İLK SIRA GÜMÜŞHANE'NİN

Göç raporu verilerine göre, nüfus düşüş hızının en yüksek olduğu bölgelerin başında Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri yer aldı. Nüfus azalış hızı en yüksek olan şehirler ve binde oranları şu şekilde listelendi:

Gümüşhane: Binde -21,45

Tunceli: Binde -17,81

Ağrı: Binde -16,77

Kars: Binde -12,23

Siirt: Binde -12,21

TURİZM BÖLGELERİ GÖÇ ALMAYA DEVAM EDİYOR

Sanayi, ticaret, hizmet ve turizm sektörlerinin merkezi konumundaki Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri ise nüfus artış hızını korudu. İstihdam ve cazibe merkezi olmaya devam eden ve en çok nüfus artışı kaydeden öne çıkan iller şunlar oldu:

Antalya: Binde 20,21

Tekirdağ: Binde 17,77

Muğla: Binde 16,21

Kocaeli: Binde 14,53