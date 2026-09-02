Türkiye otomobil pazarında 2026 yılının Ocak-Ağustos dönemine ilişkin satış rakamları netleşti. Paylaşılan verilere göre, sıfır kilometre otomobil pazarında rekabet kızışırken zirvedeki isim değişmedi.
Fransız otomotiv devi Renault, 2026 yılı boyunca sergilediği güçlü performansla en yakın rakibi Volkswagen'e büyük bir fark atarak listenin birinci sırasına yerleşti. Yayımlanan veriler, tüketicilerin en çok tercih ettiği ilk 10 markayı ve Ağustos ayı satış detaylarını göz önüne serdi.
TÜRKİYE'NİN EN ÇOK TERCİH EDİLEN 10 OTOMOBİL MARKASI
1. Renault
Ağustos Satışı: 7.919 adet
2026 Yılı Toplam Satışı: 84.969 adet
2. Volkswagen
Ağustos Satışı: 5.624 adet
2026 Yılı Toplam Satışı: 47.233 adet
3. Toyota
Ağustos Satışı: 4.335 adet
2026 Yılı Toplam Satışı: 43.378 adet
4. Hyundai
Ağustos Satışı: 4.879 adet
2026 Yılı Toplam Satışı: 41.166 adet
5. Peugeot
Ağustos Satışı: 2.852 adet
2026 Yılı Toplam Satışı: 31.202 adet
6. Togg
Ağustos Satışı: 4.886 adet
2026 Yılı Toplam Satışı: 30.734 adet
7. FIAT
Ağustos Satışı: 2.125 adet
2026 Yılı Toplam Satışı: 28.897 adet
8. Skoda
Ağustos Satışı: 3.055 adet
2026 Yılı Toplam Satışı: 26.097 adet
9. Citroen
Ağustos Satışı: 2.021 adet
2026 Yılı Toplam Satışı: 21.894 adet
10. Opel
Ağustos Satışı: 1.966 adet
2026 Yılı Toplam Satışı: 20.919 adet
Listenin başında yer alan Renault, yılın ilk 8 ayında ulaştığı 84.969 adetlik toplam satış rakamıyla ikinci sıradaki Volkswagen'in (47.233 adet) neredeyse iki katı bir satış grafiği yakaladı.
Fransız üretici, Ağustos ayında gerçekleşen 7.919 adetlik performansıyla da aylık bazda pazardaki hakimiyetini korumaya devam etti.
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, satış ivmesini genel otomobil pazarında da sürdürerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırdı.
Yılın ilk 8 ayında toplam 30.734 adetlik satış rakamına ulaşan Togg; Peugeot, FIAT ve Skoda gibi köklü küresel markaları geride bırakarak 6. sırada yer aldı. Markanın Ağustos ayında kaydettiği 4.886 adetlik satış da yüksek talebin sürdüğünü gösterdi.
UZAK DOĞU VE AVRUPA REKABETİ TIRMANIYOR
Pazarın üst sıralarında yer alan Toyota ve Hyundai, 40 bin barajını aşarak 3. ve 4. sıraları paylaştı.
Japon temsilcisi Toyota 43.378 adetlik toplam satışla üst sıralarda kalmayı başarırken, Koreli üretici Hyundai 41.166 adetle takibini sürdürdü. Peugeot, Citroen, Opel ve Skoda ise ilk 10'daki yerlerini alarak pazardaki yoğun rekabeti gözler önüne serdi.