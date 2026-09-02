Türkiye otomobil pazarında 2026 yılının Ocak-Ağustos dönemine ilişkin satış rakamları netleşti. Paylaşılan verilere göre, sıfır kilometre otomobil pazarında rekabet kızışırken zirvedeki isim değişmedi.

Fransız otomotiv devi Renault, 2026 yılı boyunca sergilediği güçlü performansla en yakın rakibi Volkswagen'e büyük bir fark atarak listenin birinci sırasına yerleşti. Yayımlanan veriler, tüketicilerin en çok tercih ettiği ilk 10 markayı ve Ağustos ayı satış detaylarını göz önüne serdi.

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK TERCİH EDİLEN 10 OTOMOBİL MARKASI

1. Renault

Ağustos Satışı: 7.919 adet

2026 Yılı Toplam Satışı: 84.969 adet

2. Volkswagen

Ağustos Satışı: 5.624 adet

2026 Yılı Toplam Satışı: 47.233 adet

3. Toyota

Ağustos Satışı: 4.335 adet

2026 Yılı Toplam Satışı: 43.378 adet

4. Hyundai

Ağustos Satışı: 4.879 adet

2026 Yılı Toplam Satışı: 41.166 adet

5. Peugeot

Ağustos Satışı: 2.852 adet

2026 Yılı Toplam Satışı: 31.202 adet

6. Togg

Ağustos Satışı: 4.886 adet

2026 Yılı Toplam Satışı: 30.734 adet

7. FIAT

Ağustos Satışı: 2.125 adet

2026 Yılı Toplam Satışı: 28.897 adet

8. Skoda

Ağustos Satışı: 3.055 adet

2026 Yılı Toplam Satışı: 26.097 adet

9. Citroen

Ağustos Satışı: 2.021 adet

2026 Yılı Toplam Satışı: 21.894 adet

10. Opel

Ağustos Satışı: 1.966 adet

2026 Yılı Toplam Satışı: 20.919 adet

Listenin başında yer alan Renault, yılın ilk 8 ayında ulaştığı 84.969 adetlik toplam satış rakamıyla ikinci sıradaki Volkswagen'in (47.233 adet) neredeyse iki katı bir satış grafiği yakaladı.

Fransız üretici, Ağustos ayında gerçekleşen 7.919 adetlik performansıyla da aylık bazda pazardaki hakimiyetini korumaya devam etti.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, satış ivmesini genel otomobil pazarında da sürdürerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırdı.

Yılın ilk 8 ayında toplam 30.734 adetlik satış rakamına ulaşan Togg; Peugeot, FIAT ve Skoda gibi köklü küresel markaları geride bırakarak 6. sırada yer aldı. Markanın Ağustos ayında kaydettiği 4.886 adetlik satış da yüksek talebin sürdüğünü gösterdi.

UZAK DOĞU VE AVRUPA REKABETİ TIRMANIYOR

Pazarın üst sıralarında yer alan Toyota ve Hyundai, 40 bin barajını aşarak 3. ve 4. sıraları paylaştı.

Japon temsilcisi Toyota 43.378 adetlik toplam satışla üst sıralarda kalmayı başarırken, Koreli üretici Hyundai 41.166 adetle takibini sürdürdü. Peugeot, Citroen, Opel ve Skoda ise ilk 10'daki yerlerini alarak pazardaki yoğun rekabeti gözler önüne serdi.