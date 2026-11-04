Bursa'daki Tofaş fabrikasında 2015 yılından bu yana banttan inen ve Türkiye otomobil pazarında satış adetleriyle uzun süre ilk sırada yer alan Fiat Egea modelinin üretimi resmen sona erdi.

Daha önce 2025 yılı sonunda sonlandırılması planlanan ancak üretim takvimindeki düzenlemelerle 30 Haziran 2026'ya kadar devam eden üretim süreci, son aracın hattan inmesiyle tamamlandı.

SON SERİ 100 ADETLE SINIRLI TUTULDU

Modelin üretiminin noktalanmasıyla birlikte son parti araçlar pazara sunuldu. "Egea Cross Limited Efsane Serisi" adıyla satışa çıkarılan araçlar, her biri özel üretim numarasına sahip toplam 100 adetle sınırlandırıldı. En üst donanım paketine sahip bu seri için satış fiyatı 1 milyon 999 bin 900 TL olarak belirlendi.

11 YILDA 1,4 MİLYON ADET ÜRETİLDİ

2015 yılında Türkiye pazarında satışa sunulan Fiat Egea, 11 yıllık üretim serüveni boyunca bireysel kullanıcıların yanı sıra filo ve ticari taksi tercihlerinde de yüksek pay aldı. Bu süre zarfında Bursa tesislerinde toplam 1,4 milyon adet Egea üretildi ve model, pazarda kaldığı yılların büyük bölümünde Türkiye'nin en çok satan otomobili unvanını korudu.

Egea üretiminin tamamlanmasının ardından Tofaş'ın Bursa'daki üretim hatları, Stellantis bünyesindeki yeni projelere ayrılacak. Tesisin, K0 platformu başta olmak üzere yeni nesil ticari ve binek araçların yanı sıra hibrit ve elektrikli modellerin üretimine odaklanması planlanıyor.