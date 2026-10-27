Trafik, geçim derdi ve metropol koşturmacası denince en dertli il olarak akla İstanbul, Ankara ya da İzmir gelir. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın kişi başına düşen reçeteli ilaç kullanım verileri ile halk sağlığı göstergeleri masaya yatırıldığında ortaya çıkan harita tüm tahminleri altüst etti. Milyonların kaçıp sığınmak istediği, dışarıdan bakıldığında ‘huzurun adresi’ diye bilinen Ege kıyıları, nüfusa oranla en yüksek kaygı ve antidepresan tüketimiyle Türkiye’nin en dertli ili oldu.

TÜRKİYE’NİN EN DERTLİ İLİ BELLİ OLDU

Sağlık verilerinde 1.000 kişi başına düşen günlük antidepresan kullanım dozunda (DID) başı çeken iller belli oldu. Kalabalık kentlerin açık ara önde olması beklenirken Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale hattında reçete edilen sakinleştirici ve duygu durum düzenleyici ilaç oranlarının İstanbul gibi metropolleri solladığı ortaya çıktı.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜNÜN ARDINDAKİ GİZLİ YÜK

Uzmanlar, Ege bölgesindeki illerin listenin zirvesinde yer almasını 2 nedene bağlıyor. Birinci neden olarak bölgedeki yaşlı nüfus yoğunluğunun fazla olmasını gösteren uzmanlar, buna bağlı kronik nöropatik ağrılar, uyku bozuklukları ve fiziksel rahatsızlıklarda bu grup ilaçların reçete edilmesi olduğunu söyledi.

TATİL CENNETİNDE DEPRESYON HAKİM

İkinci kritik faktörün ise dönemsel belirsizlik ve ekonomik baskı olduğunun altını çizen uzmanlar, kışın çöken sessizliğin, yükselen yaşam maliyetleri ve tarım-turizm dengesindeki dalgalanmaların, halkta tükenmişlik yarattığını belirtti. Dışarıdan "tatil cenneti" gibi duran bölgede yaşayanların omuzlarındaki sessiz yük resmi verilerde de görüldü.

TÜRKİYE’NİN EN DERTSİZ BÖLGESİ

Türkiye’nin dert haritasında en az stressiz ve dertsiz olarak Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in kırsal merkezlerinin olması dikkat çekti. Doğayla iç içe, komşuluk bağlarının güçlü kaldığı ve organik tüketimin korunduğu kentlerde kişi başına düşen antidepresan reçetesi ülke ortalamasının oldukça altında kaldı. Ortaya çıkan son tablo, kalabalığın gürültüsünden kaçmanın tek başına huzur getirmediğini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.