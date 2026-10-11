Türkiye'de dini yaşamın illere göre dağılımını incelemek amacıyla cami sayıları ile nüfus verileri karşılaştırıldı. TÜİK nüfus verileriyle ilişkilendirilen cami sayılarına göre hazırlanan listede, büyükşehirlerin toplam cami sayısında üst sıralarda bulunduğu görüldü. Ancak nüfusa oranla yapılan hesaplamada Kastamonu ilk sırada yer aldı. Söz konusu sıralama, dini inanç veya ibadet sıklığını doğrudan ölçmek yerine kişi başına düşen cami sayısını esas alıyor.

TÜRKİYE'NİN EN DİNDAR ŞEHİRLERİ BELLİ OLDU

Türkiye'de dini inanç ve ibadet alışkanlıkları bölgelere ve kişilere göre farklılık gösterebiliyor. Optimar Araştırma Şirketi'nin aktarılan araştırma sonucuna göre nüfusun yüzde 89,5'i kendisini Müslüman olarak tanımlıyor. İllere göre hazırlanan cami yoğunluğu listesinde ise toplam cami sayısı ile nüfus arasındaki oran dikkate alındı. İstanbul, Ankara ve Konya gibi büyükşehirler toplam cami sayısında öne çıkmasına rağmen kişi başına düşen cami sayısında Kastamonu ilk sırada gösterildi.

İLK SIRADA NEDEN KASTAMONU YER ALDI?

Aktarılan verilere göre yaklaşık 378 bin 115 nüfusa sahip Kastamonu'da 2 bin 605 cami bulunuyor. Bu rakamlar üzerinden yapılan hesaplamada kentte yaklaşık her 145 kişiye bir cami düşüyor. Kastamonu'nun ardından Samsun, Konya, Ankara ve İstanbul'un kişi başına düşen cami sayıları karşılaştırıldı. Ancak bu hesaplamanın bir ilin ne kadar dindar olduğunu kesin biçimde gösteren bilimsel bir ölçüt olmadığı belirtiliyor.

NÜFUSA GÖRE CAMİ SAYISINDA ÖNE ÇIKAN İLLER

Paylaşılan nüfus ve cami sayılarına göre öne çıkan beş il şöyle sıralandı:

1. Kastamonu: 145 kişiye 1 cami – 2.605 cami

2. Samsun: 497 kişiye 1 cami – 2.751 cami

3. Konya: 705 kişiye 1 cami – 3.255 cami

4. Ankara: 1.807 kişiye 1 cami – 3.199 cami

5. İstanbul: 4.500 kişiye 1 cami – 3.555 cami

TÜRKİYE'DE HANGİ İLDE KAÇ CAMİ VAR?

Paylaşılan verilere göre Türkiye'nin farklı illerindeki cami sayıları şöyle:

1. İstanbul: 3.555 cami

2. Konya: 3.255 cami

3. Ankara: 3.199 cami

4. Samsun: 2.751 cami

5. Kastamonu: 2.605 cami

6. Antalya: 2.306 cami

7. Ordu: 2.123 cami

8. Diyarbakır: 2.079 cami

9. Şanlıurfa: 2.107 cami

10. Trabzon: 2.069 cami

11. İzmir: 1.920 cami

12. Bursa: 1.789 cami

13. Manisa: 1.762 cami

14. Balıkesir: 1.680 cami

15. Erzurum: 1.625 cami

16. Giresun: 1.616 cami

17. Mersin: 1.589 cami

18. Zonguldak: 1.522 cami

19. Sivas: 1.375 cami

20. Van: 1.427 cami

21. Elazığ: 1.017 cami