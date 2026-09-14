ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından yürütülen "Türkiye Siyasi Gündem Ağustos 2026 Araştırması" sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. 5-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında Türkiye genelinde 26 ilde 18 yaş ve üzeri 2 bin kişinin katılımıyla düzenlenen ankette, toplumun uluslararası ilişkilere dair bakış açısı ölçüldü.

AZERBAYCAN VE JAPONYA ZİRVEDE YER ALDI

Araştırma verilerine göre vatandaşların en yüksek oranla "dost" olarak tanımladığı ülke yüzde 56,5 ile Azerbaycan oldu. Azerbaycan'ı yüzde 50,2 ile Japonya takip ederken, Çin yüzde 48,0 ile üçüncü sırada yer aldı. Avrupa ülkelerinden İtalya yüzde 46,7 ve Almanya yüzde 45,3 oranında dost olarak görülen ülkeler arasında öne çıktı.

ÜLKELERE GÖRE KAMUOYU ALGISI

Araştırmada değerlendirmeye alınan 11 ülkeye ilişkin vatandaşların yanıt oranları şu şekilde şekillendi:

Azerbaycan: %56,5 Dost | %24,9 Düşman | %18,6 Fikrim Yok/Cevap Yok

Japonya: %50,2 Dost | %37,0 Düşman | %12,8 Fikrim Yok/Cevap Yok

Çin: %48,0 Dost | %42,6 Düşman | %9,4 Fikrim Yok/Cevap Yok

İtalya: %46,7 Dost | %37,1 Düşman | %16,2 Fikrim Yok/Cevap Yok

Almanya: %45,3 Dost | %42,4 Düşman | %12,3 Fikrim Yok/Cevap Yok

İran: %39,0 Dost | %41,9 Düşman | %19,1 Fikrim Yok/Cevap Yok

Rusya: %38,4 Dost | %42,0 Düşman | %19,6 Fikrim Yok/Cevap Yok

Fransa: %22,0 Dost | %58,5 Düşman | %19,5 Fikrim Yok/Cevap Yok

Yunanistan: %20,6 Dost | %66,6 Düşman | %12,8 Fikrim Yok/Cevap Yok

ABD: %16,0 Dost | %70,5 Düşman | %13,5 Fikrim Yok/Cevap Yok

İsrail: %5,2 Dost | %84,0 Düşman | %10,8 Fikrim Yok/Cevap Yok

ARAŞTIRMANIN TEKNİK DETAYLARI

Çalışma, NUTS-2 bölge sistemine göre 26 ilde Bilgisayar Destekli Telefonda Anket (CATI) yöntemiyle tamamlandı. Yüzde 95 güven sınırında ve +/- 2,5 hata payı ile gerçekleştirilen araştırmada örneklem dağılımı, son genel seçimlerdeki seçmen sayıları baz alınarak oluşturuldu.