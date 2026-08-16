Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ait eğitim istatistiklerini yayımlayarak ülkedeki yükseköğretim mezunu nüfus dağılımını açıkladı. Veriler, üniversite mezuniyet oranlarında ve eğitim sürelerinde şehirler ile cinsiyetler arası dikkat çekici artışı ortaya koydu.

ÜNİVERSİTE MEZUNU SAYISI EN YÜKSEK 10 İL

Yüksekokul, fakülte, yüksek lisans ve doktora mezunlarının dahil edildiği TÜİK verilerine göre en fazla üniversite mezununa sahip şehirler şu şekilde sıralandı:

İstanbul: 3 milyon 449 bin 983

Ankara: 1 milyon 574 bin 898

İzmir: 993 bin 479

Bursa: 583 bin 42

Antalya: 534 bin 995

Kocaeli: 415 bin 54

Adana: 374 bin 383

Konya: 366 bin 761

Mersin: 331 bin 564

Gaziantep: 274 bin 804

GENÇ NÜFUSTA KADINLAR ERKEKLERİ GEÇTİ

TÜİK verilerine göre 25-34 yaş grubunda yükseköğretim mezuniyet oranı 2008'deki yüzde 13,5 seviyesinden 2025'te yüzde 45,6'ya yükseldi. Bu yaş grubundaki kadınların üniversite mezuniyet oranı yüzde 50,3'e ulaşarak yüzde 41 seviyesinde kalan erkekleri geride bıraktı. Türkiye bu artış grafiğiyle, yüzde 48,7 olan OECD ortalamasına yaklaştı.

EĞİTİM SÜRESİNDE ZİRVE ANKARA'NIN

Türkiye'de 25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresi 9,6 yıl olarak hesaplandı.

Ortalama Eğitim Süresi En Yüksek İller: Ankara (10,9 yıl), İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve Yalova.

Ortalama Eğitim Süresi En Düşük İller: Ağrı, Şanlıurfa, Muş, Kastamonu ve Van.

EĞİTİM SÜRESİNİ EN ÇOK ARTIRAN İLLER

2016-2025 döneminde ortalama eğitim süresinde en yüksek artış oranının kaydedildiği şehirler sırasıyla şu şekilde gerçekleşti:

Şırnak: %48,5

Hakkari: %40,4

Muş: %35,7

Şanlıurfa: %35,5

Van: %33,1

Türkiye genelinde 6 yaş ve üzerindeki okuryazarlık oranı yüzde 97,9'a çıktı. Araştırma, ebeveyn eğitiminin çocuklar üzerindeki etkisini de gösterdi. Annesi üniversite mezunu olan bireylerin yüzde 84,2'si, babası üniversite mezunu olanların ise yüzde 80,4'ü yükseköğretim diploması aldı. Annesinin eğitim düzeyi ortaokulun altında kalanlarda ise bu oran yüzde 29,4'te kaldı.