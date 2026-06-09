Türkiye genelinde 26 milyondan fazla hanenin gelir düzeyi, eğitim durumu ve mesleki statüsü gibi temel göstergelerinin analiz edilmesiyle hazırlanan kapsamlı araştırma, ülkenin güncel sosyoekonomik görünümüne ışık tuttu. 2022, 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan geniş veri setine dayanan çalışmada, referans yıl olarak 2023 esas alındı.

Araştırma kapsamında hanelerin sosyoekonomik katmanlara göre dağılımı incelenirken, ilçeler bazında yapılan değerlendirmelerde Türkiye'nin en yüksek sosyoekonomik seviyeye sahip yerleşim merkezleri de belirlendi.

LİSTEDE ANKARA VE İSTANBUL'UN İLÇELERİ VAR

Verilere göre, Türkiye'nin sosyoekonomik açıdan en güçlü 7 ilçesi Ankara ve İstanbul'dan çıktı. Listenin ilk sırasında Ankara'nın Çankaya ilçesi yer alırken, onu İstanbul'un Kadıköy ilçesi takip etti.

Türkiye'nin sosyoekonomik seviyesi en yüksek 5 ilçesi

7. Bakırköy (İstanbul)

6. Nilüfer (Bursa)

5. Etimesgut (Ankara)

4. Beşiktaş (İstanbul)

3.Yenimahalle (Ankara)

2. Kadıköy (İstanbul)

1.Çankaya (Ankara)