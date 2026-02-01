ABD Adalet Bakanlığı, pedofili ağı kuran milyarder Jeffrey Epstein'ın dosyalarının son dalgasını kamuoyuna açtı.

Deprem etkisi yaratan dosya; toplamda 3 milyon sayfa belge, 180 bin fotoğraf ve 2 bin videodan oluştu.

Dosyada, kraliyet ailesi üyelerinden siyasetçilere ve teknoloji dünyasının devlerine kadar birçok yüksek profilli isim yer aldı.

Özellikle Kraliyet unvanları elinden alınan Prens Andrew'a ait olduğu iddia edilen tartışmalı fotoğraflar İngiltere'de krize neden olurken, dosyalarda eski ABD Başkanı Donald Trump, Microsoft kurucusu Bill Gates ve Tesla CEO'su Elon Musk gibi tanınmış isimlerin de adının geçmesi dikkat çekti.

DOSYADA TÜRKİYE İZİ

Dosyalar, Türkiye ile ilgili tüyler ürpertici iddiaları ve tanıdık isimleri gün yüzüne çıkardı.

Söz konusu skandalda Türkiye'nin en önemli eğitim kurumlarından biri olan Robert Koleji'nin adı da geçti.

Sözcü TV'de Özlem Gürses ile Hafta Sonu Ana Haber'de, Robert Koleji'nin eski mütevelli heyeti üyelerinden birinin Epstein'den bağış toplama konusunda fikir aldığıyla ilgili ayrıntılar aktarıldı.

Dönemin Robert College Mütevelli Heyeti üyesi Landon Thomas Junior’ın e-postasında, “Türkiye muhafazakarlaşıyor, IŞİD tehdidi var” ifadeleriyle siyasi yorumlar yaptığı görüldü.

Robert College ise konuyla ilgili bir açıklama yaparak, söz konusu görüşlerin şahsi olduğunu ve okulun Epstein’den tek kuruş bağış almadığını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Epstein belgelerinde, Robert Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve New York Times muhabiri olan Landon Thomas Jr. ile Epstein arasında bir e-posta yazışması ortaya çıkmıştı.

Söz konusu mailde Thomas Jr, Robert Koleji hakkında, "Muhafazakar İslam’ın sosyal hayata ve eğitim sistemine gitgide daha çok sızdığı bugünün Türkiye’sinde, bu sene 150’nci yılını kutlayan Robert Koleji’nin misyonu hiç olmadığı kadar önemlidir" ifadelerini kullanmıştı.