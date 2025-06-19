Reuters Enstitüsü'nün her yıl düzenli olarak yayınladığı Dijital Haber Raporu'nun 2025 yılı verileri paylaşıldı.



Çalışma kapsamında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 48 ülkede yaklaşık 2 bin kişiyle görüşmeler yapıldı. Raporda yer alan bulgulara göre, dünya genelinde haber kaynaklarına yönelik güven, 2015 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi.



Türkiye'de ise eleştirel yayıncılık yapan medya kuruluşları, en güvenilir kurumlar olarak zirvede yer aldı.



HABER KANALLARI ARASINDA EN GÜVENİLİRİ SÖZCÜ OLDU



Türkiye'de yayın yapan medya organları arasında en güvenilir kurum Now TV Haber seçilirken, ikinci sırada Sözcü TV, üçüncü sırada ise Halk TV yer aldı.



Hazırlanan raporda muhalif ve iktidara yakın çizgide yayın yapan tüm haber kanallarına yer verilirken, haber kurumları arasında 53 puanla en güvenilir Sözcü TV oldu. En güvenilmeyen medya kuruluşu ise yüzde 47 ile A Haber seçildi.









