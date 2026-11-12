Türkiye'deki şehirlerin güvenlik düzeylerine ilişkin 2026 yılı sıralaması açıklandı. Numbeo tarafından yayımlanan Güvenlik Endeksi sonuçlarında Bursa, elde ettiği 71,3 puanla Türkiye genelinde zirveye yerleşti.

Bursa'yı 70,7 puanla Antalya takip ederken, İzmir 66,8 puanla üçüncü sırada kendine yer buldu. Başkent Ankara 60,5 puanla dördüncü, İstanbul ise 52 puanla beşinci sırada yer aldı.

TÜRKİYE'NİN EN GÜVENLİ 5 ŞEHRİ

Numbeo'nun 2026 yılı Güvenlik Endeksi sıralamasına göre Türkiye'nin en güvenli 5 şehri ve dünya sıralamasındaki yerleri şöyle:

1. Bursa: 71,3 puan – Dünya sıralamasında 69. sırada

2. Antalya: 70,7 puan – Dünya sıralamasında 71. sırada

3. İzmir: 66,8 puan – Dünya sıralamasında 93. sırada

4. Ankara: 60,5 puan – Dünya sıralamasında 136. sırada

5. İstanbul: 52,0 puan – Dünya sıralamasında 171. sırada

Böylece Bursa, Türkiye'deki şehirler arasında güvenlik endeksinin en yüksek olduğu il olarak listenin zirvesinde yer alırken, İstanbul ilk 5 içerisinde son sırada kaldı.