Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Vatandaş Memnuniyeti ve Güvenlik Algısı" araştırması, vatandaşların yaşadıkları şehirlerdeki güvenlik algısına ilişkin dikkat çekici veriler ortaya koydu.

İLK SIRADA RİZE YER ALDI

Katılımcılara, ikamet ettikleri kentleri ne kadar güvenli buldukları yöneltilirken, sonuçlar şehir bazında değerlendirildi. Araştırmaya göre vatandaşların en yüksek güven notunu verdiği il Rize oldu. Kentte yaşayanların yüzde 88,4'ü şehirlerini güvenli bulduğunu ifade etti.

AFYONKARAHİSAR İKİNCİ SIRADA

Listenin ikinci sırasında yüzde 87,2'lik oranla Afyonkarahisar yer aldı. Onu yüzde 86 ile Bayburt, yüzde 84,7 ile Artvin ve yüzde 84,1 ile Çanakkale takip etti.

Araştırmaya göre vatandaşların güvenlik algısının en yüksek olduğu ilk beş il şöyle sıralandı:

Rize - %88,4

Afyonkarahisar - %87,2

Bayburt - %86,0

Artvin - %84,7

Çanakkale - %84,1

Uzmanlar nüfus yapısına dikkat çekti

Araştırma sonuçlarını değerlendiren uzmanlar, güvenlik algısının yüksek olduğu şehirlerin ortak özellikleri arasında düşük nüfus yoğunluğu, sınırlı göç hareketliliği ve güçlü toplumsal ilişkilerin bulunduğunu belirtti.

Özellikle ilk beş sıradaki illerden üçünün Karadeniz Bölgesi'nde yer almasının dikkat çektiği değerlendirilirken, bölgedeki sosyal dayanışma kültürünün vatandaşların güvenlik hissine olumlu katkı sunduğu ifade edildi.