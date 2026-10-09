TÜİK verilerine dayandırılan sıralamaya göre Türkiye'de suç oranının en düşük olduğu 10 il belli oldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki şehirlerin öne çıktığı listede, yüz bin kişi başına 156 suçla Adıyaman ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de suç oranının en düşük olduğu illere ilişkin paylaşılan liste dikkat çekti. TÜİK verilerine dayandırılan sıralamada, illerin nüfuslarına göre yüz bin kişi başına düşen suç sayıları esas alındı. İlk 10 sırada yer alan şehirlerin tamamının Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunması öne çıktı.

TÜRKİYE'NİN EN GÜVENLİ İLİ ADIYAMAN OLDU

Paylaşılan sıralamada Adıyaman, yüz bin kişi başına 156 suçla Türkiye'nin suç oranı en düşük ili olarak gösterildi. Adıyaman'ı yüz binde 159 suçla Şırnak takip ederken Bitlis, yüz binde 175 suçla üçüncü sırada yer aldı. Siirt ise aynı oranla dördüncü oldu. Listenin ilk dört sırasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller yer aldı.

TÜRKİYE'NİN EN GÜVENLİ 10 İLİ

TÜİK'e dayandırılan verilere göre suç oranının en düşük olduğu 10 il şu şekilde sıralandı:

10. Erzurum – Yüz binde 196 suç oranı

9. Mardin – Yüz binde 194 suç oranı

8. Hakkari – Yüz binde 192 suç oranı

7. Erzincan – Yüz binde 191 suç oranı

6. Muş – Yüz binde 188 suç oranı

5. Bayburt – Yüz binde 186 suç oranı

4. Siirt – Yüz binde 175 suç oranı

3. Bitlis – Yüz binde 175 suç oranı

2. Şırnak – Yüz binde 159 suç oranı

1. Adıyaman – Yüz binde 156 suç oranı

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU İLLERİ ÖNE ÇIKTI

Listenin tamamını Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki şehirler oluşturdu. Adıyaman, Şırnak, Bitlis ve Siirt'in ardından Bayburt, Muş, Erzincan, Hakkari, Mardin ve Erzurum sıralamada yer aldı. İlk 10'a giren illerin tamamında yüz bin kişi başına düşen suç sayısının 200'ün altında olduğu görüldü.

SUÇ ORANLARI NASIL BELİRLENİYOR?

İllerin güvenlik durumuna ilişkin paylaşılan sıralamada, nüfus büyüklükleri dikkate alınarak yüz bin kişi başına düşen suç sayıları karşılaştırıldı. Bu yöntem, farklı nüfuslara sahip şehirlerin aynı ölçüt üzerinden değerlendirilmesine imkân tanıyor. Ancak listenin hangi yıla ait olduğu ve hangi suç türlerini kapsadığına ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı.

Sıralamanın ilk sırasında yer alan Adıyaman'da yüz bin kişi başına 156 suç bildirilirken onuncu sıradaki Erzurum'da bu sayı 196 olarak aktarıldı. İki şehir arasında yüz bin kişi başına 40 suçluk fark bulunuyor. Bitlis ve Siirt ise yüz binde 175 suçla aynı değere sahip olmasına rağmen listede üçüncü ve dördüncü sırada gösterildi.