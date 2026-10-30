TÜRKİYE'DE GÜVENLİK LİSTESİNİN ZİRVESİNDE HANGİ ŞEHİR VAR?

Numbeo'nun 2026 verilerine göre Türkiye'nin en yüksek güvenlik puanına sahip kenti 71,3 puanla Bursa oldu. Dünya genelinde 69'uncu basamağa adını yazdıran Bursa'yı, 70,7 puan elde ederek küresel sıralamada 71'inci sıraya yerleşen Antalya çok yakından takip etti. Her iki kent, suç algısının düşüklüğü ve kamu güvenliği kriterlerinde Türkiye ortalamasının üzerine çıkarak listenin ilk iki sırasını paylaştı.