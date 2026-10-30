Uluslararası veri platformu Numbeo, suç oranları ve güvenlik algısı kriterlerine dayandırdığı 2026 Güvenlik Endeksi sonuçlarını açıkladı. Türkiye'nin 58,5 puanla 61'inci basamakta yer aldığı küresel raporda, ülke içindeki büyükşehirlerin güvenlik seviyeleri resmiyet kazandı.
TÜRKİYE'DE GÜVENLİK LİSTESİNİN ZİRVESİNDE HANGİ ŞEHİR VAR?
Numbeo'nun 2026 verilerine göre Türkiye'nin en yüksek güvenlik puanına sahip kenti 71,3 puanla Bursa oldu. Dünya genelinde 69'uncu basamağa adını yazdıran Bursa'yı, 70,7 puan elde ederek küresel sıralamada 71'inci sıraya yerleşen Antalya çok yakından takip etti. Her iki kent, suç algısının düşüklüğü ve kamu güvenliği kriterlerinde Türkiye ortalamasının üzerine çıkarak listenin ilk iki sırasını paylaştı.
TÜRKİYE'DEN LİSTEYE GİREN BÜYÜKŞEHİRLERİN TAM SIRALAMASI
Türkiye genelinde yapılan değerlendirmede nüfusu ve ticari hacmi en yüksek büyükşehirlerin güvenlik endeksindeki yerleri netleşti. Raporda yer alan Türk kentlerinin puanları ve küresel sıralamadaki basamakları şu şekilde kayıtlara geçti:
Bursa: 71,3 puan (Dünya 69.'su)
Antalya: 70,7 puan (Dünya 71.'si)
İzmir: 66,8 puan (Dünya 93.'sü)
Ankara: 60,5 puan (Dünya 136.'sı)
İstanbul: 52,0 puan (Dünya 171.'si)
DÜNYANIN EN GÜVENLİ İLK BEŞ ŞEHRİ HANGİSİ OLDU?
2026 Güvenlik Endeksi'nin küresel liderliğini 89,2 puan toplayan Çin'in liman kenti Qingdao kazandı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar kentlerinin ağırlıkta olduğu listenin ilk beş sırası şu şekilde oluştu:
— Qingdao (Çin): 89,2 puan
— Abu Dhabi (BAE): 88,9 puan
— Doha (Katar): 84,5 puan
— Sharjah (BAE): 84,5 puan
— Dubai (BAE): 83,9 puan
Günün Trend Haberleri
Ülkeler bazında yapılan genel değerlendirmede zirvenin sahibi 86,5 puan toplayan Andorra oldu. Türkiye, 58,5 puanlık genel ortalamasıyla değerlendirilen ülkeler arasında 61'inci sırada kendine yer buldu. Raporda yer alan veriler, bireysel güvenlik algısı ve asayiş istatistiklerinin doğrudan kentlerin sıralamasını belirlediğini ortaya koydu.
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