Türkiye'nin en prestijli erkek güzellik yarışmalarından biri olan Mister Türkiye 2026'nın final gecesi büyük heyecana sahne oldu. 30 yarışmacının mücadele ettiği organizasyonda birincilik kürsüsüne çıkan Rize Ardeşenli Doğukan Navdar, Türkiye'nin yeni Mister Türkiye'si seçildi.

30 YARIŞMACI ARASINDAN ZİRVEYE ÇIKTI

Mister Türkiye 2026 finalinde birbirinden iddialı yarışmacılar jüri karşısına çıktı. Zorlu geçen yarışmanın sonunda Doğukan Navdar, sahne duruşu, performansı, özgüveni ve karizmasıyla rakiplerini geride bırakarak birincilik tacını taktı.

JÜRİDEN TAM NOT ALDI

Yarışma boyunca sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Navdar, jüri üyelerinin beğenisini kazandı. Genç yarışmacının önümüzdeki dönemde düzenlenecek ulusal ve uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etmesi bekleniyor.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Birincilik sonrası büyük mutluluk yaşayan Doğukan Navdar, kazandığı unvanın kendisi için önemli bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Navdar, "Bu ünvan benim için sadece bir başarı değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk. Bana inanan, destek veren aileme ve dostlarıma çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Mister Türkiye 2026'nın kazananı olan Doğukan Navdar'ın görüntüleri ve elde ettiği başarı sosyal medyada da geniş yankı buldu. Bazı kullanıcılar genç ismi desteklerken, bazıları ise yarışmanın sonucunu tartışmaya açtı.