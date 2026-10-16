Ne Bodrum ne Çeşme ne Ayvalık… Ege kıyılarının popüler tatil bölgelerindeki yüksek maliyetlerden ve kalabalıklardan sıkılanların gözde ilçesi değişti. Gayrimenkul yatırımcıları bu kez Türkiye’nin saklı kalmış cennetine göz dikti. Zeytin ağaçlarıyla kaplı doğası ve el değmemiş koylarıyla dikkat çeken bölgede ev ve arsa fiyatları adeta uçtu. İlçede mülkü bulunan vatandaşlar değerlenen bir servetin üzerinde otururken, emlak uzmanları bölgedeki fiyat artışları için kritik uyarılarda bulundu.

EV FİYATLARI POPÜLER İLÇELERİ SOLLADI

Bodrum, Çeşme ve Ayvalık gibi bilinen turizm merkezlerindeki aşırı yoğunluk, sakinlik ve huzur arayan üst düzey yatırımcıları alternatif lokasyonlara yöneltti. Kuzey Ege'nin en özel noktalarından birinde yer alan ilçede, özellikle müstakil ev, zeytinlik ve arsa arayışında büyük bir patlama yaşanıyor. Bölgedeki imar kısıtlamaları ve doğal sit alanlarının varlığı nedeniyle yeni konut arzının oldukça sınırlı kalması, mevcut evlerin ve arsaların değerini her geçen gün katlıyor.

UZMANLAR KRİTİK TARİHİ AÇIKLADI

Sektör temsilcilerinin yaptığı bölgesel analizlere göre, ilçeye yönelen nitelikli butik turizm yatırımları ve sahil şeridindeki altyapı iyileştirmelerinin tamamlanmasıyla gayrimenkul değerlerinde yeni bir sıçrama yaşanması bekleniyor. Önümüzdeki bahar ve yaz sezonu itibarıyla fiyatların fırlayacağını vurgulayan gayrimenkul danışmanları, elinde mülkü olan vatandaşların aceleci davranıp satış yapmaması gerektiğini belirtti.

TÜRKİYE’NİN EN GÜZEL İLÇELERİNDEN BİRİ

Gayrimenkul uzmanları, "Kuzey Ege'nin yeni çekim merkezi" olarak nitelendirdiği ilçenin Balıkesir'in huzur deposu Gömeç olduğunu açıkladı. Ayvalık ile Burhaniye arasında sıkışıp kalan ancak son yıllarda kendi özgün kimliğiyle öne çıkan Gömeç, Karaağaç sahil şeridi, Atatürk Kayalıkları ve zeytin kokulu köyleriyle dikkat çekiyor. Büyükşehirlerin stresinden kaçan ve doğayla iç içe bir yaşam arzulayan alıcıların akın ettiği ilçede, taş evler ve müstakil konutlar yatırımcılar tarafından adeta kapışılıyor.