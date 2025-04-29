Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarındaki değişiklik, gelişmekte olan illerin sıralamasında da önemli bir dönüşüme yol açtı.



Turizm ve sanayi gibi alanlar, çok sayıda ilin ön plana çıkmasına neden olsa da, son yıllarda uygulanan politikalar ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan iller, Türkiye'nin en hızlı gelişen şehirleri listesine girmeye başladı.



Ekonomi ve Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından paylaşılan raporda, Türkiye'nin son dönemde en hızlı büyüyen şehirlerine yer verildi. İllerin sıralamasında nüfus artışı, yaşam kalitesi ve altyapı projeleri gibi farklı kriterlere yer verildi.





İŞTE TÜRKİYE'NİN EN HIZLI GELİŞEN 10 ŞEHRİ

Gaziantep – Sanayi ve ihracat performansıyla ilk sırada. Şanlıurfa – Altyapı ve ulaşım yatırımlarıyla atağa geçti. Kayseri – Organize sanayi bölgesi büyümesi dikkat çekiyor. Kocaeli – Sanayi ve liman faaliyetleri gelişimi hızlandırıyor. Mersin – Tarım, lojistik ve ticaret sektöründe büyük ilerleme. Konya – Tarım ve sanayi dengesiyle sürdürülebilir büyüme yakaladı. Diyarbakır – Yeni sanayi yatırımları ve kentsel dönüşüm projeleri öne çıktı. Samsun – Sağlık turizmi ve liman yatırımlarıyla büyüme sağladı. Tekirdağ – Marmara Bölgesi'nde yeni yatırım merkezlerinden biri oldu. Malatya – Deprem sonrası yeniden yapılanma projeleriyle hızlı toparlanma yaşadı.





ARAŞTIRMADA HANGİ KRİTERLER DEĞERLENDİRİLDİ?

Nüfus artış hızı

Yeni sanayi yatırımları ve üretim kapasitesi

İstihdam oranlarındaki artış

Şehir içi ulaşım ve altyapı projeleri

Yaşam standartlarında iyileşme

Bu göstergeler ışığında şehirlerin son 5 yıllık performansı analiz edildi.