Türkiye'de gün aşırı iflas açıklayan dev firmalara yenileri eklenmeye devam ederken, son kötü haber otomasyon sektörünün öncülerinden Robo Otomasyon'dan geldi.

TOGG, Ford ve TÜBİTAK gibi büyük markalara üretim hattı kurarak, endüstriyel otomasyon alanında adından söz ettiren firma, geçtiğimiz yıl konkordato ilan etmişti. Yeniden konkordato başvurusunda bulunan şirketin talebi uygun görülmezken, mahkeme şirketin iflasına karar verildi.

TÜRKİYE'NİN EN HIZLI YÜKSELEN FİRMALARINDAN BİRİYDİ

EnKocaeli'de yer alan habere göre, mahkeme geçtiğimiz yıl firmaya 3 aylık geçici mühlet verdi. Bu haberler medyaya düşünce kurumdan yapılan açıklamada, “Şirketimizin bugün itibari ile; vergi ve sigorta başta olmak üzere herhangi bir kamu borcu, kredi borcu, personel ödemeleri ve kira dahil temerrüde düşen ve ödenmeyen hiçbir borcu bulunmamaktadır. ROBO, herhangi bir şekilde borca batık durumda değildir” açıklaması yapıldı ama…



Geçen yıl ağustos ayında taşeron işçiler ve alacaklı firma yetkilileri Robo Otomasyon’un kapısına dayandı. Sonrasında şirket bünyesinden personel çıkarımı başladı. Haluk Özcan’ın İspanya’da kendine yeni şirket ve yeni bir hayat kurduğu, çok daha sık yurt dışına gittiği iddia edildi. Fatih Urhan ile Haluk Özcan arasındaki ortaklığın bozulmasıyla ilgili soru işaretleri ortaya atıldı.

KONKORDATO TALEBİNE RET

Büyük bankalardan borç alan ve bu borçların da ötelenerek taksitlendirilmesini isteyen Robo Otomasyon Mühendislik Elektrik Maine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, konkordato talebinde bulunmuştu. Ancak Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi bu talebi reddetti ve şirketin iflasına karar verdi. Mahkeme aynı zamanda şirkete verilen mühlet kararını ve tedbirleri kaldırarak komiserlerin görevine son verdi.

MALVARLIKLARINI AZALTMIŞ

Mahkeme ayrıca şirketin alacaklıları zarara uğratmak için malvarlığını kasıtlı olarak azalttığını tespit etti. Robo Otomasyonun 2 milyar liralık borç bıraktığı iddia ediliyor. Haluk Özcan’ın nerede olduğu merak ediliyor.

İşte Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesinden yapılan o duyuru:

ROBO OTOMASYON MÜHENDİSLİK ELEKTRİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2024/225 esas sayılı dosyasından 16/05/2025 tarihinde 2004 sayılı İİK 179 maddesi uyarınca İFLASINA, İflasın 16/05/2025 günü, saat 10:45 itibariyle açılmasına karar verilmiş olup Müdürlüğümüzün yukarıda yazılı iflas dosyasından tasfiye işlemlerine başlanmıştır.

Tasfiyenin ADİ TASFİYE şeklinde yapılması Kocaeli 1.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin iflas kararında belirtilmiş olduğundan,

1-Alacaklıların ve istihkak iddiası sahiplerinin alacak ve istihkaklarının ve bunların dayanağı olan belgeleri veya örneklerini bu ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde Müdürlüğümüze kayıt ettirmeleri veya tevdii eylemeleri, (Başvuruda iflas başvurma harcı ve tebligat masrafı alınacaktır, daha önce kayıt yaptıranların yeniden kayıt yaptırmalarına gerek bulunmamaktadır)

2-Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini veya borçlarını bildirmeleri, aksi halde cezai sorumluluğu gerektireceği,

3-Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar o mallar üzerinde kanuni hakları saklı kalmak şartı ile bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdii etmeleri, makul özre dayanmaksızın vermezlerse cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,

4- 07/08/2025 tarihinde saat 14:00'da Kocaeli İcra Müdürlükleri Yemekhanesi (Kadıköy Mah. Bağdat Cad. N.59 İzmit Kocaeli 'de) ilk alacaklılar toplantısı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri, müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin bu borcu tekeffül eden sair kimselerin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu hususu ile; toplantı günü bizzat veya temsile yetkili bir vekilinizin hazır bulunması, ayrıca iflasın açıldığı hususu da İLANEN TEBLİĞ olunur.”