Şehrin yoğun temposundan uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenlerin yeni rotası Karadeniz oluyor. Yemyeşil doğası, temiz havası, yaylaları ve deniz manzaralarıyla öne çıkan 3 il sakin bir tatil arayanların ilgisini çekiyor.

Ordu

Karadeniz’in kıyısında uzanan Ordu, deniz manzarasıyla yayla güzelliklerini aynı rotada buluşturuyor. Kentin simge noktalarından Boztepe, ziyaretçilerine geniş bir şehir manzarası sunarken Perşembe Yaylası doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Ordu, farklı mevsimlerde sunduğu aktiviteler sayesinde yıl boyunca ziyaret edilebiliyor.

Giresun

Fındık bahçeleriyle çevrili Giresun, doğal dokusunu koruyan yapısıyla huzur arayanların dikkatini çekiyor. Giresun Adası ve yaylalarıyla doğa tutkunlarına farklı alternatifler sunan kent, yöresel ve doğal ürünleriyle de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Samsun

Karadeniz’in önemli kentlerinden Samsun ise modern şehir yaşamını doğal güzelliklerle bir arada sunuyor. Amisos Tepesi, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti ve sahil boyunca uzanan yürüyüş alanları, kenti hem doğa hem de kültür gezileri açısından öne çıkarıyor.