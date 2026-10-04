Türkiye’nin en huzurlu ve sakin ilçeleri olarak gösterilen 29 yerleşim yeri açıklandı. Listede Ege ve Akdeniz kıyılarındaki ilçelerle birlikte Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan farklı noktalar bulunuyor.

LİSTEDE 29 İLÇE YER ALDI

Açıklanan listede Muğla’dan Akyaka ve Köyceğiz, Antalya’dan Finike, İbradı ve Demre, İzmir’den Foça ve Seferihisar yer aldı. Isparta’dan Eğirdir ve Yalvaç, Bolu’dan Göynük ve Mudurnu da Türkiye’nin sakin ilçeleri arasında gösterildi.

TÜRKİYE’NİN EN HUZURLU VE SAKİN İLÇELERİ HANGİLERİ?

Listede yer alan 29 ilçe şöyle:

Akyaka — Muğla Arapgir — Malatya Eğirdir — Isparta Yalvaç — Isparta Daday — Kastamonu Finike — Antalya Gerze — Sinop Gökçeada — Çanakkale Foça — İzmir Göynük — Bolu Güdül — Ankara Halfeti — Şanlıurfa Safranbolu — Karabük İbradı — Antalya İznik — Bursa Kemaliye — Erzincan Köyceğiz — Muğla Mudurnu — Bolu Perşembe — Ordu Seferihisar — İzmir Şarköy — Tekirdağ Şavşat — Artvin Uzundere — Erzurum Vize — Kırklareli Yenipazar — Aydın Çameli — Denizli Demre — Antalya Ahlat — Bitlis Ortahisar — Nevşehir

ANTALYA LİSTEYE 3 İLÇEYLE GİRDİ

Antalya, Finike, İbradı ve Demre ile listede 3 ilçeyle yer aldı. Muğla’dan Akyaka ve Köyceğiz, İzmir’den Foça ve Seferihisar, Isparta’dan Eğirdir ve Yalvaç, Bolu’dan ise Göynük ve Mudurnu listeye girdi.

Listede Gökçeada, Gerze, Perşembe ve Şarköy gibi deniz kıyısındaki yerleşimlerin yanında Güdül, Kemaliye, Uzundere, Çameli ve Ahlat gibi farklı coğrafyalardaki ilçeler de bulunuyor. Böylece liste Türkiye’nin birçok bölgesinden ilçeyi bir araya getiriyor.