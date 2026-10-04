Türkiye’nin en huzurlu ve sakin ilçeleri olarak gösterilen 29 yerleşim yeri açıklandı. Listede Ege ve Akdeniz kıyılarındaki ilçelerle birlikte Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan farklı noktalar bulunuyor.

LİSTEDE 29 İLÇE YER ALDI

Açıklanan listede Muğla’dan Akyaka ve Köyceğiz, Antalya’dan Finike, İbradı ve Demre, İzmir’den Foça ve Seferihisar yer aldı. Isparta’dan Eğirdir ve Yalvaç, Bolu’dan Göynük ve Mudurnu da Türkiye’nin sakin ilçeleri arasında gösterildi.

TÜRKİYE’NİN EN HUZURLU VE SAKİN İLÇELERİ HANGİLERİ?

Listede yer alan 29 ilçe şöyle:

  1. Akyaka — Muğla
  2. Arapgir — Malatya
  3. Eğirdir — Isparta
  4. Yalvaç — Isparta
  5. Daday — Kastamonu
  6. Finike — Antalya
  7. Gerze — Sinop
  8. Gökçeada — Çanakkale
  9. Foça — İzmir
  10. Göynük — Bolu
  11. Güdül — Ankara
  12. Halfeti — Şanlıurfa
  13. Safranbolu — Karabük
  14. İbradı — Antalya
  15. İznik — Bursa
  16. Kemaliye — Erzincan
  17. Köyceğiz — Muğla
  18. Mudurnu — Bolu
  19. Perşembe — Ordu
  20. Seferihisar — İzmir
  21. Şarköy — Tekirdağ
  22. Şavşat — Artvin
  23. Uzundere — Erzurum
  24. Vize — Kırklareli
  25. Yenipazar — Aydın
  26. Çameli — Denizli
  27. Demre — Antalya
  28. Ahlat — Bitlis
  29. Ortahisar — Nevşehir

ANTALYA LİSTEYE 3 İLÇEYLE GİRDİ

Antalya, Finike, İbradı ve Demre ile listede 3 ilçeyle yer aldı. Muğla’dan Akyaka ve Köyceğiz, İzmir’den Foça ve Seferihisar, Isparta’dan Eğirdir ve Yalvaç, Bolu’dan ise Göynük ve Mudurnu listeye girdi.

Listede Gökçeada, Gerze, Perşembe ve Şarköy gibi deniz kıyısındaki yerleşimlerin yanında Güdül, Kemaliye, Uzundere, Çameli ve Ahlat gibi farklı coğrafyalardaki ilçeler de bulunuyor. Böylece liste Türkiye’nin birçok bölgesinden ilçeyi bir araya getiriyor.

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