Türkiye'nin farklı coğrafi bölgelerinde yer alan ve sakin yaşam standartlarıyla öne çıkan yerleşim yerleri, büyükşehirlerin stresli ve kalabalık ortamından uzaklaşmak isteyenler için önemli birer alternatif oluşturuyor. Kıyı şeritlerinden iç kesimlerdeki tarihi kasabalara kadar uzanan bu ilçeler, hem doğal çevreleri hem de korunan yerel dokularıyla dikkat çekiyor.