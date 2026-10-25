Türkiye'nin farklı coğrafi bölgelerinde yer alan ve sakin yaşam standartlarıyla öne çıkan yerleşim yerleri, büyükşehirlerin stresli ve kalabalık ortamından uzaklaşmak isteyenler için önemli birer alternatif oluşturuyor. Kıyı şeritlerinden iç kesimlerdeki tarihi kasabalara kadar uzanan bu ilçeler, hem doğal çevreleri hem de korunan yerel dokularıyla dikkat çekiyor.
METROPOL YAŞAMINDAN UZAKLAŞMAK İSTEYENLER İÇİN HANGİ İLÇELER ÖNE ÇIKIYOR?
Gelişen ulaşım imkanları ve değişen yaşam tercihleriyle birlikte sakin ilçelere yönelik talep artış gösteriyor. Doğal güzellikleri, temiz havası ve dingin atmosferiyle öne çıkan 22 ilçe, Türkiye'nin farklı bölgelerinden derlenerek kamuoyuyla paylaşıldı.
HUZURLU YAŞAM VADEDEN 22 YERLEŞİM YERİ
Yayımlanan listede Türkiye'nin dört bir yanından sakin yaşam arayanların tercih edebileceği ilçeler şu şekilde sıralandı:
1-Akyaka (Muğla)
2-Arapgir (Malatya)
3-Eğirdir (Isparta)
4-Yalvaç (Isparta)
5-Daday (Kastamonu)
6-Finike (Antalya)
7-Gerze (Sinop)
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8-Gökçeada (Çanakkale)
9-Foça (İzmir)
10-Göynük (Bolu)
11-Güdül (Ankara)
12-İbradı (Antalya)
13-Halfeti (Şanlıurfa)
14-Safranbolu (Karabük)
15-İznik (Bursa)
16-Kemaliye (Erzincan)
17-Köyceğiz (Muğla)
18-Mudurnu (Bolu)
19-Şavşat (Artvin)
20-Yenipazar (Aydın)
21-Ahlat (Bitlis)
22-Ortahisar (Nevşehir)
SAKİN YAŞAM TERCİHİ BÖLGESEL GELİŞİMİ NASIL ETKİLİYOR?
Listede yer alan ilçelerin büyük bölümü tarihi dokusunu koruyan mimari yapıları, tarımsal üretim potansiyeli ve düşük nüfus yoğunluğuyla biliniyor. Büyükşehirlerin getirdiği gürültü ve çevre kirliliğinden kaçınmak isteyen yerli nüfus için cazibe merkezi haline gelen bu yerleşimler, yerel ekonomiyi ve sürdürülebilir turizmi de destekliyor.
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