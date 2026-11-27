Büyükşehirlerin yoğun trafiği, kalabalığı ve hızlı yaşam temposundan uzaklaşmak isteyenlerin yöneldiği şehirler merak konusu oldu. Türkiye'de huzurlu bir yaşam arayanlar için hazırlanan araştırmada suç oranları, yaşam memnuniyeti, çevresel kalite ve sosyal uyum gibi kriterler değerlendirildi. Listenin ilk sıralarında ise dikkat çeken şehirler yer aldı.

TÜRKİYE'NİN EN HUZURLU ŞEHİRLERİ ARASINDA HANGİ İLLER VAR?

2025 yılında yayımlanan araştırmada Muğla, Türkiye'nin en huzurlu şehirleri arasında ilk sırada gösterildi. Doğayla iç içe yaşamı, sahil ilçeleri ve sakin yaşam seçenekleriyle öne çıkan Muğla'yı Artvin ve Sinop takip etti.

Listenin ilk üç sırasında yer alan şehirler şu şekilde:

Muğla

Artvin

Sinop

MUĞLA DOĞASI VE YAŞAM TARZIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye'nin güneybatısında bulunan Muğla, özellikle Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi ilçeleriyle dikkat çekiyor. Deniz, doğa ve daha sakin yaşam seçeneklerini bir arada sunan şehir, büyükşehirlerin yoğun temposundan uzaklaşmak isteyenlerin tercihleri arasında bulunuyor.

ARTVİN VE SİNOP DA LİSTEDE

Doğal güzellikleri, yeşil alanları ve daha düşük nüfus yoğunluğuyla öne çıkan Artvin, huzurlu yaşam arayanların dikkatini çeken şehirlerden biri oldu. Karadeniz kıyısındaki Sinop ise sakin şehir yaşamı ve doğal güzellikleriyle listenin üst sıralarında yer aldı.