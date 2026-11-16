İstanbul, Kocaeli ve Sakarya arasındaki Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücülerin en sık düştüğü hız tuzağı yeniden gündemde. Otoyolun açık kesimlerinde otomobiller için 140 kilometre olan hız limiti, Gebze-İzmit arasındaki 5 farklı tünelde 90 kilometreye düşüyor. Uzmanlar, uzun süre 140 kilometreyle giden sürücülerin "hız adaptasyonu" adı verilen algı yanılması nedeniyle hızlarını 105-110 kilometreye düşürseler bile yavaş gittiklerini sandıklarını ve farkında olmadan limite takıldıklarını belirtiyor.

"TÜNELLERDE RADAR YOK" YANILGISI 15 BİN TL'YE PATLADI

Kapalı alanlarda radar denetimi yapılmadığı yönündeki yaygın inanışın gerçeği yansıtmadığı son olayla ortaya çıktı. En Kocaeli'de yer alan habere göre, Derince-Kocaeli güzergâhındaki tünellerde 134 kilometre hızla seyreden H.A. isimli sürücüye 15 bin TL para cezası kesildi. Sürücü radar uyarı levhası görmediğini öne sürse de, güncel uygulamalarda hız sınırı tabelasının (90 km/s) bulunması ceza için yeterli sayılıyor. Ancak sürücülerin tebliğden itibaren 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz hakkı bulunuyor.

ORTALAMA HIZ TESPİTİ DE DEVREYE GİRİYOR

Tünel denetimlerinde yalnızca anlık kamera ölçümü değil, giriş ve çıkış arasındaki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden ortalama hız hesabı da yapılıyor. Yani tünel içinde gaza basıp çıkışa doğru yavaşlamak dahi cezadan kurtarmıyor.

HIZ SINIRININ DÜŞTÜĞÜ KRİTİK TÜNELLER BELLİ OLDU

Hız sınırının 90 kilometreye düştüğü o 5 kritik tünel ise şöyle sıralanıyor: T1 (406 metre), T2 (4 bin 325 metre), T3 (399 metre), T4 (2 bin 224 metre) ve T5 (1479 metre). Özellikle 4 kilometreyi aşan T2 tünelinde limiti yüksek oranda aşanlara para cezasının yanı sıra ehliyete el koyma yaptırımı da uygulanabiliyor.

SÜRÜCÜLER İÇİN 3 ALTIN KURAL

Uzmanlar, ceza tuzağına düşmemek için uzun tünellerden önce hız sabitleyicinin 90 km/s'ye ayarlanmasını öneriyor. Yüzde 10'luk yasal tolerans payı dahilinde 99 km/s üzeri hızların doğrudan ihlal sayıldığı unutulmamalı. Ayrıca tünel içi kameraların şerit ihlallerini ve emniyet şeridi kullanımlarını da anlık kayıt altına aldığı hatırlatılıyor.