Türk mutfağı, binlerce yıllık kültürel birikimi ve Anadolu'nun zengin ürün çeşitliliği sayesinde dünyanın en köklü mutfakları arasında gösteriliyor. Bu mutfağın en vazgeçilmez lezzetlerinden biri ise dört mevsim sofralarda yer bulan çorbalar. Kahvaltıdan akşam yemeğine, hatta gece saatlerine kadar her öğünde tercih edilen çorbalar, Türk mutfak kültürünün önemli bir parçası olmayı sürdürüyor.

Dünyanın önde gelen gastronomi platformlarından TasteAtlas, kullanıcı değerlendirmelerine dayanarak hazırladığı "Türkiye'nin En İyi 16 Çorbası" listesini paylaştı. İşte sıralama:

16. Mahluta Çorbası (2,9 puan)

Güneydoğu Anadolu mutfağına özgü bu mercimek çorbası; kimyon ve limonun kattığı aromayla dikkat çekiyor.

15. Toyga Çorbası (3,1 puan)

Yoğurt, yarma ve nohutla hazırlanan geleneksel Toyga çorbası, Anadolu'nun en sevilen yöresel tariflerinden biri olarak listede yer aldı.

14. Karalahana Çorbası (3,2 puan)

Karadeniz mutfağının simgelerinden biri olan bu çorba; karalahana, fasulye ve mısır yarmasının uyumuyla öne çıkıyor.

13. İşkembe Çorbası (3,3 puan)

Sarımsak, sirke ve baharatlarla servis edilen işkembe çorbası, özellikle gece saatlerinde ve sabah erken saatlerde en çok tercih edilen lezzetler arasında bulunuyor.

12. Şiveydiz (3,4 puan)

Gaziantep mutfağının özgün tariflerinden Şiveydiz; kuzu eti, taze sarımsak, pırasa ve yoğurdun bir araya gelmesiyle hazırlanıyor.

11. Tarhana Çorbası (3,7 puan)

Yaz aylarında hazırlanan tarhananın kış boyunca sofralara taşındığı bu geleneksel çorba, yıllardır vazgeçilmezliğini koruyor.

10. Düğün Çorbası (3,8 puan)

Terbiyeli kuzu etiyle hazırlanan düğün çorbası, özellikle davet sofralarının klasik lezzetlerinden biri olarak ilk 10'a girmeyi başardı.

9. Ezogelin Çorbası (3,8 puan)

Kırmızı mercimek, bulgur ve pirincin bir araya geldiği Ezogelin çorbası; nane ve baharatlarla zenginleşen yoğun aromasıyla özellikle soğuk havalarda tercih ediliyor.

8. Yuvarlama Çorbası (3,8 puan)

Gaziantep'in bayram sofralarının vazgeçilmezi olan Yuvarlama; minik köfteler, nohut ve yoğurdun buluştuğu emek isteyen bir tarif olarak öne çıkıyor.

7. Yayla Çorbası (3,8 puan)

Yoğurt, pirinç ve naneli tereyağı sosuyla hazırlanan Yayla çorbası, hafifliği ve besleyiciliğiyle listede üst sıralarda kendine yer buldu.

6. Tutmaç Çorbası (4,0 puan)

Kökeni Orta Asya'ya uzanan Tutmaç çorbası; erişte, mercimek, yoğurt ve kuzu etiyle hazırlanan tarihi tariflerden biri olarak dikkat çekiyor.

5. Cacık (4,0 puan)

Serinletici özelliğiyle bilinen cacık, çorba formunda değerlendirilerek listenin beşinci sırasında yer aldı. Yoğurt, salatalık, sarımsak ve nane bu lezzetin temel malzemelerini oluşturuyor.

4. Kelle Paça Çorbası (4,1 puan)

Sakatat mutfağının en bilinen örneklerinden biri olan kelle paça, limon ve sarımsak eşliğinde servis edilerek yüksek puan alan çorbalar arasında yer aldı.

3. Domates Çorbası (4,2 puan)

Taze domatesle hazırlanan ve çoğu zaman fesleğenle servis edilen domates çorbası, hafif yapısıyla üçüncü sıraya yükseldi.

2. Mercimek Çorbası (4,4 puan)

Türkiye'de en sık tüketilen çorbaların başında gelen mercimek çorbası, yumuşak kıvamı ve kimyonla tamamlanan lezzeti sayesinde zirvenin hemen ardında yer aldı.

1. Beyran Çorbası (4,5 puan)

Listenin ilk sırasında Gaziantep'in dünyaca ünlü Beyran çorbası bulunuyor. Didiklenmiş kuzu eti, pirinç, sarımsak, kuzu yağı ve acı biber salçasıyla hazırlanan bu güçlü lezzet, hem yerli hem de yabancı gastronomi tutkunlarından tam not alarak Türkiye'nin en beğenilen çorbası seçildi.