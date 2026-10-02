Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, Türkiye'nin sokak lezzetlerini yeniden sıraladı. "Top 21 Turkish Street Food" listesinde zirve, Türkiye ile özdeşleşen döner kebabın oldu. 4.4 puan alan döneri, 4.3 puanla lahmacun ve Mersin'in meşhur tantunisi takip etti.

TÜRKİYE'NİN SOKAK LEZZETLERİ DÜNYA LİSTESİNDE

TasteAtlas'ın kullanıcı değerlendirmeleriyle oluşturduğu listede Türkiye'nin farklı bölgelerinden çok sayıda lezzet yer aldı. Listenin üst sıralarında kebap ve hamur işi çeşitleri öne çıkarken, sokakların vazgeçilmezleri arasında kokoreç, köfte ve simit de kendine yer buldu.

Listenin ilk sırasında 4.4 puanla döner kebap bulunurken, lahmacun ve tantuni 4.3 puanla ikinci ve üçüncü sırayı paylaştı.

İşte TasteAtlas'a göre Türkiye'nin en iyi 20 sokak lezzeti: