Türk mutfağının zengin çeşitliliği, dünya çapında hazırlanan gastronomi listelerinde de dikkat çekmeye devam ediyor. TasteAtlas, Türkiye'nin geleneksel lezzetleri arasında yer alan 6 mezeyi seçkisine dahil etti.

Farklı sebze, baharat ve süt ürünleriyle hazırlanan mezeler, Türk sofralarının vazgeçilmez tatları arasında bulunuyor. Listede yer alan lezzetler, geleneksel tarifleri ve kendine özgü hazırlanışlarıyla öne çıktı.

6- PATLICAN

Listenin altıncı sırasında patlıcan yer aldı. Türk mutfağında farklı yöntemlerle hazırlanan patlıcanlı mezeler, sofralarda sıkça tercih edilen lezzetler arasında bulunuyor.

5- ACILI EZME

Beşinci sırada acılı ezme bulunuyor. Domates, biber ve çeşitli baharatlarla hazırlanan meze, özellikle kebap ve ızgara yemeklerinin yanında servis ediliyor.

4- CACIK

Listenin dördüncü sırasında cacık yer aldı. Yoğurt, salatalık ve çeşitli malzemelerle hazırlanan cacık, Türk mutfağının en bilinen soğuk lezzetlerinden biri olarak öne çıkıyor.

3- ACUKA

Üçüncü sırada acuka bulunuyor. Biber, ceviz ve farklı baharatların bir araya gelmesiyle hazırlanan bu geleneksel lezzet, kahvaltı sofralarının yanı sıra meze olarak da tüketiliyor.

2- HAYDARİ

İkinci sırada haydari yer aldı. Yoğun kıvamı ve kendine özgü aromasıyla bilinen haydari, özellikle meze sofralarının öne çıkan tatları arasında gösteriliyor.

1- HUMUS

Listenin zirvesinde ise humus bulunuyor. Nohut ve tahinin başrolde olduğu bu geleneksel lezzet, Türk mutfağında da uzun yıllardır sofralarda yer alıyor.