Türk mutfağının zengin çeşitliliği, dünya çapında hazırlanan gastronomi listelerinde de dikkat çekmeye devam ediyor. TasteAtlas, Türkiye'nin geleneksel lezzetleri arasında yer alan 6 mezeyi seçkisine dahil etti.

Kaynak olarak ekle

Farklı sebze, baharat ve süt ürünleriyle hazırlanan mezeler, Türk sofralarının vazgeçilmez tatları arasında bulunuyor. Listede yer alan lezzetler, geleneksel tarifleri ve kendine özgü hazırlanışlarıyla öne çıktı.

6- PATLICAN

Listenin altıncı sırasında patlıcan yer aldı. Türk mutfağında farklı yöntemlerle hazırlanan patlıcanlı mezeler, sofralarda sıkça tercih edilen lezzetler arasında bulunuyor.

5- ACILI EZME

Beşinci sırada acılı ezme bulunuyor. Domates, biber ve çeşitli baharatlarla hazırlanan meze, özellikle kebap ve ızgara yemeklerinin yanında servis ediliyor.

4- CACIK

Listenin dördüncü sırasında cacık yer aldı. Yoğurt, salatalık ve çeşitli malzemelerle hazırlanan cacık, Türk mutfağının en bilinen soğuk lezzetlerinden biri olarak öne çıkıyor.

3- ACUKA

Üçüncü sırada acuka bulunuyor. Biber, ceviz ve farklı baharatların bir araya gelmesiyle hazırlanan bu geleneksel lezzet, kahvaltı sofralarının yanı sıra meze olarak da tüketiliyor.

2- HAYDARİ

İkinci sırada haydari yer aldı. Yoğun kıvamı ve kendine özgü aromasıyla bilinen haydari, özellikle meze sofralarının öne çıkan tatları arasında gösteriliyor.

1- HUMUS

Listenin zirvesinde ise humus bulunuyor. Nohut ve tahinin başrolde olduğu bu geleneksel lezzet, Türk mutfağında da uzun yıllardır sofralarda yer alıyor.