Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan il bazlı karayolu trafik kaza istatistikleri, Türkiye'nin sürücü haritasını ortaya çıkardı. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren resmi verilere göre, taşıt sayısına ve nüfusa oranla en az ölümlü ve yaralanmalı kazanın yaşandığı şehirler belli oldu. Zorlu coğrafi koşullara rağmen kaza oranlarının en az görüldüğü il, ‘Türkiye'nin en iyi ve en dikkatli sürücülerinin yetiştiği yer’ olarak kayıtlara geçti.

TÜRKİYE’NİN EN İYİ SÜRÜCÜLERİ BU İLDEN ÇIKIYOR

TÜİK’in karayolu trafik kaza verilerine göre, motorlu kara taşıtı sayısına oranla ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısının en düşük olduğu il Hakkari oldu. Türkiye genelinde araç başına düşen kaza oranlarında son sırada yer alarak "en güvenli sürüş profiline sahip şehir" unvanını kazanan Hakkari’yi Tunceli, Bayburt ve Ardahan gibi sakin Anadolu şehirleri takip etti.

ZORLU YOLLAR DİKKATİ VE KURALLARA UYUMU ARTIRDI

Hakkari ve çevresindeki sürücülerin bu rekor başarısının arkasında ise coğrafi koşulların getirdiği yüksek dikkat yatıyor. Virajlı dağ yolları ve sert kış şartları nedeniyle sürücülerin hız limitlerine azami özen göstermesi, takip mesafesini koruması ve aşırı süratten kaçınması kaza riskini minimuma indiriyor. Şehir içi trafiğin karmaşadan uzak olması ve sürücülerin yayalar ile diğer araçlara karşı sergilediği temkinli sürüş alışkanlığı, bölgeyi Türkiye’nin en güvenli yollarına sahip kenti haline getiriyor.

SİGORTA VE KASKO FİYATLARINA DA YANSIYOR

Kaza oranlarının düşük olması sadece istatistiklerde kalmıyor, sürücülerin cebini de doğrudan etkiliyor. Sigorta şirketlerinin risk analizlerinde en güvenli iller arasında yer alan şehirlerde, zorunlu trafik sigortası ve kasko poliçe bedelleri büyükşehirlere kıyasla çok daha makul seviyelerde kalıyor. Kazasızlık oranının yüksekliği, bölgedeki araç sahiplerine maddi avantaj olarak geri dönüyor.