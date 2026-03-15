Dünyanın en prestijli üniversite sıralamalarından biri olan Times Higher Education (THE), 2026 yılı tıp fakültesi performans sonuçlarını açıkladı. Türkiye'de yıllarca zirvede yer alan Hacettepe Üniversitesi, bu yıl ilk sırayı Koç Üniversitesi'ne bıraktı.

Araştırma kalitesi, eğitim ortamı ve üniversite-sanayi iş birliğini yansıtan endüstri geliri gibi kriterlerin yüksek ağırlıkta değerlendirildiği sıralamada Koç Üniversitesi; akademik üretkenlik, teknolojik altyapı ve küresel saygınlık alanlarındaki başarısıyla Türkiye'nin en iyi tıp fakültesi unvanını aldı.

Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri — THE 2026