Yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS, "World University Rankings 2026" raporunu yayımladı. Akademik itibar, araştırma kalitesi ve mezun istihdamı gibi uluslararası kriterlerin esas alındığı listede, Türkiye'den 20 üniversite dünya sıralamasına girmeyi başardı.

ZİRVEDE ODTÜ YER ALIYOR

Türkiye sıralamasının ilk basamağında, dünya genelinde 285. sırada yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) konumlandı. ODTÜ'yü dünya sıralamasında 298. sırada bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) takip etti.

Üçüncü sırada 322. basamakla Koç Üniversitesi yer alırken, Boğaziçi Üniversitesi 371. ve Sabancı Üniversitesi 404. sıradan küresel listeye dahil oldu. Bilkent Üniversitesi ise dünya genelinde 415. olarak ilk 500 içerisindeki yerini aldı.

AKADEMİK İTİBAR VE ATIFLAR BELİRLEYİCİ OLDU

Sıralamanın belirlenmesinde %50 ağırlıkla akademik itibar ve öğretim üyesi başına düşen atıf oranları temel araştırma alanını oluşturdu. Bunun yanı sıra küresel etkileşim, sürdürülebilirlik ve mezun istihdamı gibi faktörler de listeyi doğrudan şekillendirdi.

QS World University Rankings 2026 verilerine göre Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesi ve dünya sıralamaları şu şekilde listelendi:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Dünya Sıralaması: #285)

İstanbul Teknik Üniversitesi (Dünya Sıralaması: #298)

Koç Üniversitesi (Dünya Sıralaması: #322)

Boğaziçi Üniversitesi (Dünya Sıralaması: #371)

Sabancı Üniversitesi (Dünya Sıralaması: #404)

Bilkent Üniversitesi (Dünya Sıralaması: #415)

Hacettepe Üniversitesi (Dünya Sıralaması: #571)

Ankara Üniversitesi (Dünya Sıralaması: #697)

Yıldız Teknik Üniversitesi (Dünya Sıralaması: #736)

Gazi Üniversitesi (Dünya Sıralaması: #811)

Ege Üniversitesi (Dünya Sıralaması: #851-900)

İstanbul Üniversitesi (Dünya Sıralaması: #851-900)

Çukurova Üniversitesi (Dünya Sıralaması: #901-950)

Dokuz Eylül Üniversitesi (Dünya Sıralaması: #951-1000)

Marmara Üniversitesi (Dünya Sıralaması: #951-1000)

Atatürk Üniversitesi (Dünya Sıralaması: #1001-1200)

Erciyes Üniversitesi (Dünya Sıralaması: #1001-1200)

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (Dünya Sıralaması: #1001-1200)

Selçuk Üniversitesi (Dünya Sıralaması: #1201-1400)

Akdeniz Üniversitesi (Dünya Sıralaması: #1201-1400)