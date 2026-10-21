Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan Dünya Üniversite Sıralaması sonuçlarına göre Türkiye'nin en iyi yükseköğretim kurumu Koç Üniversitesi oldu. Dünya genelinde 326-350 bandında yer alan kurum, köklü devlet üniversitelerini geride bırakarak ülke sıralamasında birinci sıraya yerleşti.
KÜRESEL DEĞERLENDİRMEDE HANGİ KRİTERLER BELİRLEYİCİ OLDU?
Dünya çapındaki üniversitelerin performansını ölçen Times Higher Education, kurumları beş temel başlık altında kapsamlı bir analize tabi tuttu. Değerlendirmede üniversitelerin sunduğu öğretim standartları, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, sanayi ile kurulan iş birlikleri ve uluslararası bakış açısı puanlamayı doğrudan belirledi.
Akademik üretkenliğin yanı sıra küresel tanınırlık ve endüstriyel inovasyon verilerinin öne çıktığı raporda, Türkiye'den 20 üniversite dünya ölçeğindeki başarı tablosuna girmeyi başardı.
TÜRKİYE'NİN EN İYİ 20 ÜNİVERSİTESİ HANGİLERİ OLDU?
Times Higher Education verilerine göre belirlenen Türkiye'nin en iyi üniversiteleri ve küresel sıralama bantları şu şekilde:
1. Koç Üniversitesi (326-350 bandı)
2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (351-400 bandı)
3. Sabancı Üniversitesi (351-400 bandı)
4. Boğaziçi Üniversitesi (401-500 bandı)
5. İstanbul Teknik Üniversitesi (501-600 bandı)
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6. Bilkent Üniversitesi (601-800 bandı)
7. Kadir Has Üniversitesi (601-800 bandı)
8. Yıldız Teknik Üniversitesi (601-800 bandı)
9. Çankaya Üniversitesi (801-1000 bandı)
10. Hacettepe Üniversitesi (801-1000 bandı)
11. İstanbul Medipol Üniversitesi (801-1000 bandı)
12. Abdullah Gül Üniversitesi (801-1000 bandı)
13. Özyeğin Üniversitesi (801-1000 bandı)
14. Atatürk Üniversitesi (801-1000 bandı)
15. Bahçeşehir Üniversitesi (801-1000 bandı)
16. İstinye Üniversitesi (1001-1200 bandı)
17. İstanbul Gelişim Üniversitesi (1001-1200 bandı)
18. Bartın Üniversitesi (1001-1200 bandı)
19. Selçuk Üniversitesi (1001-1200 bandı)
20. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (1001-1200 bandı)
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