2026-2027 URAP Türkiye Genel Sıralaması verilerine göre Koç Üniversitesi 1055,73 puanla Türkiye'nin en iyi üniversitesi oldu. Açıklanan sonuçlarla birlikte ilk 50 sırada yer alan üniversitelerin güncel sıralaması ve toplam puanları netleşti.
İLK 10 SIRADA HANGİ ÜNİVERSİTELER YER ALDI?
Listede Koç Üniversitesi'ni 1004,94 puanla Hacettepe Üniversitesi takip etti. Üçüncü sırada 966,37 puanla İstanbul Teknik Üniversitesi yer alırken, Ankara Üniversitesi 955,41 puanla dördüncü oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ise 948,06 puanla beşinci sırada kendine yer buldu. İlk 10'un devamında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Gazi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi sıralandı.
1000 PUAN BARAJINI SADECE İKİ ÜNİVERSİTE GEÇTİ
Sıralamada yer alan 50 üniversite arasında 1000 puanın üzerine çıkan yalnızca iki kurum oldu. İlk sıradaki Koç Üniversitesi ile 50'nci sıradaki Gaziantep Üniversitesi arasında 378,97 puanlık fark oluştu. Listede 900 puanın üzerinde toplam 10 üniversite yer alırken, 12 üniversite 800 ile 900 puan aralığında sıralandı.
BOĞAZİÇİ VE BİLKENT KAÇINCI SIRADA YER ALDI?
Sıralamada Boğaziçi Üniversitesi 799,52 puanla 23'üncü sırada yer aldı. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ise 791,16 puanla listenin 28'inci basamağında bulundu. İlk 50 listesinin son sırasında 676,76 puanla Gaziantep Üniversitesi yer aldı.
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2026-2027 URAP TÜRKİYE EN İYİ 50 ÜNİVERSİTE TAM LİSTESİ
2026-2027 URAP Türkiye Genel Sıralaması'nda ilk 50'ye giren üniversiteler ve toplam puanları şu şekilde:
1-Koç Üniversitesi - 1055,73
2-Hacettepe Üniversitesi - 1004,94
3-İstanbul Teknik Üniversitesi - 966,37
4-Ankara Üniversitesi - 955,41
5-Orta Doğu Teknik Üniversitesi - 948,06
6-İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa - 944,47
7-Gazi Üniversitesi - 943,74
8-İstanbul Üniversitesi - 927,07
9-Ege Üniversitesi - 905,90
10-Sabancı Üniversitesi - 905,14
11-Yıldız Teknik Üniversitesi - 889,66
12-Atatürk Üniversitesi - 867,72
13-Marmara Üniversitesi - 862,07
14-Erciyes Üniversitesi - 854,17
15-Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi - 838,48
16-İstinye Üniversitesi - 833,69
17-Gebze Teknik Üniversitesi - 833,43
18-Sağlık Bilimleri Üniversitesi - 832,90
19-Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. - 817,68
20-Fırat Üniversitesi - 816,76
21-Dokuz Eylül Üniversitesi - 809,04
22-Karadeniz Teknik Üniversitesi - 804,42
23-Boğaziçi Üniversitesi - 799,52
24-İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - 795,50
25-Çukurova Üniversitesi - 795,12
26-Selçuk Üniversitesi - 793,95
27-Akdeniz Üniversitesi - 791,81
28-İhsan Doğramacı Bilkent Üni. - 791,16
29-Sakarya Üniversitesi - 790,99
30-Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 773,71
31-Bursa Uludağ Üniversitesi - 773,59
32-Biruni Üniversitesi - 769,24
33-Recep Tayyip Erdoğan Üni. - 761,29
34-Kocaeli Üniversitesi - 752,29
35-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - 736,75
36-İnönü Üniversitesi - 733,75
37-Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. - 729,25
38-Necmettin Erbakan Üniversitesi - 725,00
39-İzmir Katip Çelebi Üniversitesi - 718,91
40-İstanbul Medeniyet Üniversitesi - 703,10
41-İstanbul Medipol Üniversitesi - 702,19
42-Harran Üniversitesi - 696,54
43-Mersin Üniversitesi - 696,48
44-Kadir Has Üniversitesi - 691,26
45-Süleyman Demirel Üniversitesi - 689,88
46-Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi - 686,29
47-Karabük Üniversitesi - 681,63
48-Başkent Üniversitesi - 678,70
49-Çanakkale Onsekiz Mart Üni. - 677,68
50-Gaziantep Üniversitesi - 676,76
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