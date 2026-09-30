Times Higher Education (THE) Dünya Üniversite Sıralaması 2027 sonuçları açıklandı. 118 ülke ve bölgeden 2 bin 297 yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği listede Türkiye, 124 üniversiteyle ABD ve Hindistan’ın ardından en fazla temsil edilen 3’üncü ülke oldu.

ZİRVEYİ KOÇ VE ODTÜ PAYLAŞTI

Türkiye’den sıralamadaki en yüksek dereceyi Koç Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi elde etti. Her iki üniversite de dünya sıralamasında 326-350 bandında yer aldı. Geçen yıl 351-400 aralığında bulunan ODTÜ bir üst banda çıkarak THE Dünya Üniversite Sıralaması’ndaki en iyi derecesine ulaştı. Koç Üniversitesi ise geçen yıl 301-350 bandında bulunurken, sıralamadaki bantların 25’erli hale getirilmesiyle bu yıl 326-350 aralığında yer aldı.

İLK 500'E HANGİ ÜNİVERSİTELER GİRDİ?

Türkiye’den 4 üniversite dünyanın ilk 500’ü içerisinde yer aldı. Koç Üniversitesi ve ODTÜ’nün ardından Sabancı Üniversitesi 376-400 bandına girdi. Boğaziçi Üniversitesi ise 401-450 aralığında kendisine yer buldu. Böylece Koç, ODTÜ, Sabancı ve Boğaziçi üniversiteleri Türkiye’nin ilk 500’deki temsilcileri oldu.

13 ÜNİVERSİTE DÜNYADA İLK 1000'DE

Türkiye’den toplam 13 üniversite sıralamada ilk 1000 içerisinde yer aldı. Listeye bu yıl ilk kez katılan Türk üniversiteleri arasında en yüksek dereceyi İstanbul Nişantaşı Üniversitesi elde ederek 801-1000 bandına girdi. Türkiye’den sıralamaya dahil edilen toplam üniversite sayısı ise geçen yıl 109 iken bu yıl 124’e çıktı.

TÜRKİYE DÜNYADA KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, listeye giren üniversite sayısında dünya genelinde 3’üncü, Asya’da ise 2’nci sıraya yükseldi. Sıralamada ABD 168 üniversiteyle ilk sırada, Hindistan 143 üniversiteyle ikinci sırada bulunurken Türkiye 124 üniversiteyle bu iki ülkeyi takip etti. Türkiye geçen yıl temsil edilen üniversite sayısında dünya 4’üncülüğünü paylaşmıştı.

ODTÜ'NÜN HEDEFİ İLK 100

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, 326-350 bandındaki sonucun uzun yıllara yayılan ortak çalışmanın sonucu olduğunu belirtti. Üniversitenin 70’inci yılında gelen derecenin ODTÜ ailesi açısından ayrıca anlam taşıdığını ifade eden Yozgatlıgil, araştırma ortamını güçlendirmeyi, uluslararası iş birliklerini genişletmeyi ve ODTÜ’yü dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

OXFORD ZİRVEYİ BIRAKMADI

Dünya sıralamasının ilk sırasında Oxford Üniversitesi yer aldı. Oxford, üst üste 11’inci kez listenin zirvesine çıktı. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ikinci sırada yer alırken Princeton Üniversitesi ile Stanford Üniversitesi üçüncülüğü paylaştı.