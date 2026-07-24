Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu uniranks.com, Türkiye'nin en iyi yükseköğretim kurumlarını içeren 20 üniversitelik yeni endeksini yayımladı. Güncellenen listede Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), 84,71 puanla Türkiye’nin en iyi üniversitesi seçilerek listenin zirvesine yerleşti.
ZİRVEDE HANGİ ÜNİVERSİTELER YER ALDI?
ODTÜ, dünya sıralamasında 465’inci, Avrupa’da ise 8’inci sırada yer alarak Türkiye listesinin birinci sırasına oturdu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 84,31 puanla ikinci, Hacettepe Üniversitesi ise 83,67 puanla üçüncü sırayı aldı. ODTÜ ve İTÜ, platform tarafından verilen en yüksek kalite seviyesi "UR ELITE" statüsüne hak kazanan tek Türk üniversiteleri oldu.
TÜRKİYE'NİN EN İYİ 20 ÜNİVERSİTESİ HANGİLERİ OLDU?
Uniranks verilerine göre belirlenen 20 üniversitelik tam liste, puan sıralamasıyla şu şekilde açıklandı:
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi – 84,71 Puan
- İstanbul Teknik Üniversitesi – 84,31 Puan
- Hacettepe Üniversitesi – 83,67 Puan
- İstanbul Üniversitesi – 82,67 Puan
- Koç Üniversitesi – 82,12 Puan
- Ankara Üniversitesi – 81,84 Puan
- Boğaziçi Üniversitesi – 81,32 Puan
- Sabancı Üniversitesi – 79,22 Puan
- Gazi Üniversitesi – 79,18 Puan
- Marmara Üniversitesi – 78,52 Puan
- Ege Üniversitesi – 78,35 Puan
- Atatürk Üniversitesi – 78,34 Puan
- Dokuz Eylül Üniversitesi – 78,13 Puan
- Yıldız Teknik Üniversitesi – 78,05 Puan
- Çukurova Üniversitesi – 77,46 Puan
- Akdeniz Üniversitesi – 75,54 Puan
- İstanbul Bilgi Üniversitesi – 75,48 Puan
- Uludağ Üniversitesi – 75,34 Puan
- Gaziantep Üniversitesi – 75,21 Puan
- Selçuk Üniversitesi – 75,20 Puan
"UR ELITE" STATÜSÜ NEYİ SİMGELİYOR?
Listede yer alan "UR ELITE" amblemi, değerlendirmeyi yürüten UNIRANKS platformunun kurumlara verdiği en yüksek kalite ve mükemmeliyet derecesini temsil ediyor. Türkiye'den sadece ODTÜ ve İTÜ bu statüye layık görülerek küresel ölçekte en yüksek yıldız derecelendirmesine sahip kurumlar arasında yer aldı.