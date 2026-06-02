Büyükşehirlerde yaşanan nüfus hareketliliği ve konut projelerindeki dikey mimari yapılanma, mahalle ölçeğindeki nüfus verilerine doğrudan yansıdı.

Resmi veriler doğrultusunda hazırlanan istatistiklere göre, Türkiye'nin en kalabalık mahalleleri listesinde birçok ilçenin toplam nüfusunu geride bırakan yerleşim yerleri öne çıkıyor.

Bu yerleşim yerlerinin başında ise 150 bin sınırını aşan nüfusuyla Diyarbakır'ın Bağcılar Mahallesi bulunuyor.

LİSTEDE İSTANBUL AĞRILIKTA, ZİRVE DİYARBAKIR'DA

En kalabalık 10 mahalle listesinde İstanbul 6 mahalle ile ağırlık gösterirken; Diyarbakır 2, Ankara ve Kayseri ise 1'er mahalle ile listede yer almaktadır.

Listenin ilk sırasında bulunan Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesi, 151.459 kişilik nüfusuyla Türkiye'deki birçok ilçeyi ve küçük ölçekli ili nüfus sayısı bakımından geride bırakmış durumdadır.

Listede ikinci ve üçüncü sıraları ise İstanbul'un yeni gelişen ve dikey yapılaşmanın yoğun olduğu Beylikdüzü ile Başakşehir ilçelerindeki mahalleler oluşturmaktadır.

TÜRKİYE'NİN EN KABALIK 10 MAHALLESİ VE GÜNCEL NÜFUSU

Resmi verilere göre Türkiye genelinde nüfus büyüklüğüyle öne çıkan ilk 10 mahalle, en yüksekten başlayarak şu şekilde sıralanmaktadır: