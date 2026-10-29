PM2.5 TEHLİKESİ VÜCUDA NASIL SIZIYOR?

Ölçümlerde yer alan PM2.5 tanımlaması, çapı 2,5 mikrometreden daha ufak olan toz, kurum ve kimyasal parçacıkları kapsıyor. İnsan saç telinden 30 kat daha ince olan bu mikro tanecikler, solunum yollarındaki filtre mekanizmalarını aşarak doğrudan akciğer dokusunun derinliklerine ve kan dolaşımına geçiyor. Egzoz gazları, kömür kullanımı, sanayi bacaları ve termik santrallerden yayılan bu kirleticiler için Dünya Sağlık Örgütü yıllık ortalama 5 µg/m³ sınırını güvenli kabul ederken, Türkiye genelinde bu eşiğin 5 ila 10 kat üzerine çıkılıyor.