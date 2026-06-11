Türkiye genelinde doğal ve tarihi cazibe merkezleriyle öne çıkan popüler ilçeler açıklandı. Listede İstanbul’un köklü merkezlerinin yanı sıra Akdeniz ve Ege coğrafyasından yoğun ziyaretçi alan turistik destinasyonlar yer buldu. İzmir'den iki ilçenin listede yer alması ise bölge turizmi açısından dikkat çeken bir detay olarak kayda geçti.

BEYOĞLU

İstanbul'un tarihi ve kültürel merkezi kabul edilen Beyoğlu, listenin ilk sırasında yer alıyor. İstiklal Caddesi, Galata Kulesi ve Çiçek Pasajı gibi ikonik yapılara ev sahipliği yapan ilçe; sanat galerileri, tarihi mimarisi ve sosyo-kültürel etkinlik alanlarıyla yabancı turistlerin şehirdeki ilk durak noktalarından biri olmayı sürdürüyor.

ALANYA

Antalya'nın turizm lokomotiflerinden olan Alanya, dünyaca ünlü Kleopatra Plajı, Dim Mağarası ve tarihi kalesiyle özellikle yaz aylarında uluslararası turizm hareketliliğinin merkezleri arasında yer alıyor. İlçe, sıcak iklimi ve su sporları imkanlarıyla her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekiyor.

BODRUM

Muğla'nın gözde destinasyonu Bodrum, Bodrum Kalesi, Antik Tiyatro ve Halikarnas Mozolesi gibi arkeolojik miras alanlarının yanı sıra büyük ölçekli marina yatırımları ve lüks konaklama tesisleriyle küresel ölçekte adından söz ettiriyor. İlçe, turkuaz renkli koyları ve hareketli sosyal yaşamıyla her dönem popülaritesini koruyor.

ÇEŞME

İzmir'in dünyaca ünlü turizm aksı Çeşme, coğrafi yapısı gereği rüzgar sörfüne uygun iklim koşulları, berrak denizi ve Alaçatı bölgesindeki korunmuş taş mimari dokusuyla listede güçlü bir şekilde temsil ediliyor. İlçe, lezzetli gastronomisi ve modern marinalarıyla öne çıkıyor.

URLA

İzmir'in listede yer alan bir diğer ilçesi Urla ise kendine özgü taş evleri, begonvilli sokakları ve butik konaklama tesisleriyle dikkat çekiyor. İlçe, son dönemde sadece yerli ziyaretçilerin değil, yurt dışından gelen uluslararası ünlü isimlerin de uğrak adresi haline gelmesiyle turizmde yeni bir ivme yakalamış durumda.