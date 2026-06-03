

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) paylaştığı güncel veriler, bebek isimlerinde öne çıkan tercihlerin yanı sıra sıra dışı seçimleri de ortaya çıkardı. Milyonlarca kişinin taşıdığı yaygın isimlerin yanında, yalnızca bir çocuğa verilen isimler dikkat çekti.

TÜİK verilerine göre bazı isimler, Türkiye genelinde sadece bir bebeğe verildi. Ailelerin özgün ve farklı isim arayışları, ortaya oldukça dikkat çekici sonuçlar çıkardı. Nüfus kayıtlarına göre yalnızca birer çocukta bulunan isimler arasında hem kız hem de erkek isimleri yer aldı.

Verilerde öne çıkan nadir kız isimleri arasında Azra Akel, Elif Evin ve Irmak Dila yer aldı. Bu isimlerin her biri yalnızca tek bir bebeğe verilirken, ailelerin farklı isim kombinasyonlarına yöneldiği görüldü.

ERKEK BEBEKLERDE DE BENZER TABLO

Erkek bebeklerde ise Kerem Akil ve Kağan Celal isimleri listenin en dikkat çeken örnekleri oldu. Türkiye genelinde yalnızca birer çocukta bulunan bu isimler, alışılmış tercihlerin dışına çıkan ailelerin seçimlerini yansıttı.