Son yıllarda gayrimenkul sektöründe yaşanan yükselişler, dar ve orta gelirli sınıfın yanı sıra lüks konut satışlarının da katlanarak artmasına neden oldu.



Patronlar Dünyası'ndan Mustafa Ali Akyol, şu anda Türkiye sınırlarında bulunan ve satışa sunulan en pahalı konutları derlerken, listeye giren 5 dairenin tamamı da İstanbul'da yer aldı.

DAİRELERİN TAMAMI BEŞİKTAŞ SINIRLARINDA BULUNUYOR



Çevrimiçi platformlar üzerinden satışa sunulan dairelerin incelendiği derlemede, listeye giren tüm dairelerin İstanbul'un Beşiktaş ilçesi sınırlarında bulunduğu anlaşıldı.



İşte o daireler...

850 MİLYON LİRALIK DAİREDE BALKON YOK!

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nun hemen arkasında yer alan Süzer Plaza’nın en üst katındaki penthouse daire şu anda ilanda olan en pahalı daire sırasında ilk sırada.

1.550 m2 brüt ve 1.150 m2 net alana sahip olan dairede 10’dan fazla oda bulunuyor.

Açık - kapalı otoparka sahip olan dairede 6’dan fazla banyo ve yatak odası yer alıyor.

850 milyon TL’ye (yaklaşık 22,2 milyon dolar) alıcı bekleyen dairede balkon ise yok.





ZORLU CENTER’DA BİRLEŞTİRİLMİŞ 7+1 DAİRE: 750 MİLYON TL (19,6 MİLYON DOLAR)

Beşiktaş’ın Levazım mahallesinde yer alan Zorlu Center’da satışa çıkartılan daire, satışa sunulan en pahalı daireler arasında ikinci sırada yer alıyor.

750 m2 brüt ve 685 m2 net alana sahip daire, birleştirilmiş 2 daireden ve 7+1 oda sayısından oluşuyor.

Açık mutfağa ve 5 banyoya sahip daire 750 milyon TL’den (yaklaşık 19,6 milyon dolar) alıcısını bekliyor.





SÜZER PLAZA’DA 6 ODA 2 SALON 5 BANYOLU BOĞAZ MANZARALI DAİRE: 688 MİLYON TL (17,9 MİLYON DOLAR)

Beşiktaş’taki Süzer Plaza’da Ritz Carlton'da tarihi yarımada manzaralı brüt 775 m2, net de 700 m2 alana sahip daire satılık.

Süzer Plaza’nın 20. katında yer alan daire, 6 oda, 2 salon, 5 banyo ve 1 giyinme odasından oluşuyor.

Açık ve kapalı otopark ile kapalı mutfağa sahip daire krediye de uygun.

Dairenin satış bedeli ise 688 milyon TL, yani yaklaşık 17,9 milyon dolar olarak belirlenmiş durumda.





MAÇKA RESİDENCES’TE 360 DERECE MANZARALI DUBLEKS PENTHOUSE: 680,7 MİLYON TL (17 MİLYON 800 BİN DOLAR)

İtalyan tasarımcı Giorgio Armani tarafından özel olarak dizayn edilmiş olan Maçka Residences’ın bulunan binalardan birinin en üst 2 katında dubleks olarak inşa edilen daire yaklaşık 1 dönümlük (1.000 m2) net alana sahip.

5 oda ve 1 salondan oluşan penthouse daire 360 derece İstanbul ve 180 derece boğaz manzarasına sahip.

Geniş bir terasa ve iki balkona sahip olan dairenin satış fiyatı ise 680 milyon 724 bin TL. Yani yaklaşık 17 milyon 800 bin dolar. Taksit ya da kredi imkanı ise yok.





ZORLU CENTER’DA SATILIK BOĞAZ KÖPRÜSÜ VE ESKİ İSTANBUL MANZARALI DAİRE: 645 MİLYON TL (16,8 MİLYON DOLAR)

Beşiktaş’taki Zorlu Center’da bulunan 18 katlı rezidansın 14. katında bulunan daire 6 oda ve 1 salondan oluşuyor.

745 m2 brüt ve 700 m2 net alana sahip daire, 6 adet de banyoya sahip.

Boğaz Köprüsü ve tarihi yarımada manzarasına sahip olan dairenin satış fiyatı 645 milyon TL, yani yaklaşık 16,8 milyon dolar.

Daire kredili satışlara da uygun.

BU PARALARLA DÜNYADA NELER ALINABİLİYOR?

İstanbul’da Boğaz ve şehir manzaralı ultra lüks dairelere istenen paralar ile dünyada alternatif olarak şunlar da satın alınabiliyor:

ABD’den aynı anda 3 ev alınabiliyor:

-New York’ta Central Park manzaralı, ultra lüks bir daire ($8-10 milyon)

-Los Angeles’ta Beverly Hills’te havuzlu villa ($6-8 milyon)

-Miami’de okyanus manzaralı penthouse ($3-5 milyon)

İtalya’dan Toskana’dan ve Como Gölü kıyısından aynı anda ev ve villa alınabiliyor:

-Toskana’da şarap bağı olan taş malikane ($3-5 milyon)

-Como Gölü kıyısında göl manzaralı villa ($5-7 milyon)

İspanya’dan aynı anda lüks bir çatı katı, sıfır villa ve sahil villası alınabiliyor:

-Barselona şehir merkezinde lüks bir çatı katı ($3-4 milyon)

-Marbella’da golf sahasına sıfır villa ($4-5 milyon)

-Kanarya Adaları’nda sahil villası ($5-6 milyon)

Yunan Adaları’ndan aynı anda bir villa ve bir taş ev - konak alınabiliyor:

-Mikonos’ta Ege Denizi manzaralı villa ($4-5 milyon)

-Santorini’de beyaz taş ev ve özel havuzlu konak ($6-7 milyon)

Karayipler özel ada veya Maldivler’de özel villa alınabiliyor:

-Küçük bir Karayip adası veya Maldivler'de resort tipi özel villa ($8-15 milyon)







