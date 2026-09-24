Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 Gelir Dağılımı İstatistikleri'ne göre yıllık ortalama hanehalkı kullanılabilir geliri 662 bin 414 TL'ye yükseldi. Yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri ise 332 bin 882 TL olarak hesaplandı. Bölgesel verilerde Ankara 449 bin 618 TL ile ilk sırada yer alırken, İstanbul 434 bin 929 TL, İzmir ise 405 bin 896 TL seviyesinde gerçekleşti.

BANKALARDAKİ PARA HANGİ BÖLGELERDE YOĞUNLAŞIYOR?

Türkiye Bankalar Birliği'nin 2025 verileri ile BDDK'nın Fintürk sistemi, mevduat ve kredi dağılımının iller arasında farklılaştığını gösteriyor. Ancak bankacılık verileri ilçe bazında değil, il bazında yayımlandığı için Türkiye genelinde ilçeleri banka mevduatına göre sıralayan resmi bir TBB veya BDDK listesi bulunmuyor. Bu nedenle ilçelerin ekonomik gücünü değerlendirirken gelir ve banka mevduatının yanında konut fiyatları, kira değerleri ve gayrimenkul hareketliliği gibi farklı göstergeler de kullanılıyor.

İSTANBUL'DA KONUT FİYATLARI AYRIŞTI

İstanbul'da 2025'in ilk 10 ayında Esenyurt 26 bin 379 konut satışıyla ilk sırada yer aldı. Başakşehir ve Pendik'te 9 bin 712'şer, Kadıköy'de ise 7 bin 927 konut satıldı. Satış adetlerinde Esenyurt öne çıkarken konutların metrekare değerlerinde farklı bir tablo oluştu. Ekim 2025'te Kadıköy'de ortalama konut metrekare satış fiyatı 141 bin 699 TL olarak hesaplandı. Aynı değer Başakşehir'de 60 bin 409 TL, Pendik'te 53 bin 111 TL, Esenyurt'ta ise 26 bin 529 TL seviyesinde gerçekleşti.

EN YÜKSEK KİRALAR HANGİ İLÇELERDE?

Temmuz 2025 verilerine göre ortalama kira Kadıköy'de 62 bin TL, Sarıyer'de 60 bin TL, Beşiktaş'ta 52 bin TL ve Bakırköy'de 50 bin TL seviyesine ulaştı. Böylece İstanbul'un bazı ilçeleri hem konut değerleri hem de kira seviyeleri açısından öne çıktı.

Konut satış sayısının yüksek olması ise tek başına ilçedeki gayrimenkul değerinin daha yüksek olduğu anlamına gelmiyor. Esenyurt satış adedinde öne çıkarken Kadıköy'deki ortalama metrekare fiyatı Esenyurt'un 5 katından fazla seviyede bulunuyor.

RESMİ İLÇE SIRALAMASI BULUNMUYOR

Türkiye'nin ilçelerini toplam servet veya banka hesaplarında biriken para üzerinden sıralayan kapsamlı bir resmi veri seti bulunmuyor. BDDK ve TBB'nin mevduat istatistiklerinin il düzeyinde yayımlanması nedeniyle ilçeler arasında doğrudan mevduat karşılaştırması yapılamıyor.

Gelir, mevduat, gayrimenkul değeri ve ticari faaliyetler farklı ekonomik göstergeler oluşturuyor. Bu nedenle herhangi bir ilçeyi Türkiye'nin en zengin ilçesi olarak belirlemek için hangi göstergenin esas alındığının belirtilmesi gerekiyor.