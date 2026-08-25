Emlakjet ve Endeksa verilerinden derlenen Konut Değer Raporu’na göre, ülke genelinde konutların ortalama metrekare satış fiyatı 41 bin 703 TL oldu. Yıllık nominal artış yüzde 23,3 olarak kayıtlara geçerken, reel bazda aylık grafikte sınırlı bir toparlanma işareti gözlendi.

İSTANBUL’U BİLE SOLLADI

Raporun en dikkat çeken detayı ise Türkiye’nin zirvedeki şehri oldu. Metrekare satış fiyatı 87 bin 244 TL’ye ulaşan Muğla, ortalama 11 milyon 341 bin TL’lik konut değeriyle açık ara ilk sıradaki yerini koruyor.

Muğla: Metrekare 87.244 TL | Ortalama Konut: 11.341.720 TL

İstanbul: Metrekare 65.078 TL | Ortalama Konut: 7.158.580 TL

İzmir: Metrekare 53.974 TL | Ortalama Konut: 6.476.880 TL

Antalya: Metrekare 55.495 TL | Ortalama Konut: 6.104.450 TL

Çanakkale: Metrekare 53.387 TL | Ortalama Konut: 6.192.892 TL

FİYAT ARTIŞINDA REKOR ORDU’NUN

30 büyük şehir arasında yıllık metrekare fiyatı en çok yükselen il yüzde 32,4’lük artışla Ordu oldu. Enflasyondan arındırılmış reel değişimde de pozitif bölgeye geçebilen tek kent yine Ordu olarak öne çıktı. Yıllık bazda Ordu’yu yüzde 28,7 ile Ankara ve yüzde 28,5 ile Kocaeli takip etti. Megakent İstanbul’da ise son bir yılda ortalama ev fiyatı nominal olarak 1,3 milyon TL birden artarak 7,1 milyon TL sınırını aştı.